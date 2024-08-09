تحويلات مرورية على طريق العين بدءاً من اليوم
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخيرات مرورية وتحويلات لمدة شهر على طريق العين تحت التقاطع الخامس مع طريق جبل علي لهباب.
وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أبلغت الهيئة السائقين بالاستعداد لتأخيرات في كلا الاتجاهين على الطريق يومياً، بدءاً من 9 أغسطس حتى 9 سبتمبر 2024، خلال أيام الأسبوع، من الساعة 10:00 مساءً حتى 6:00 صباحاً، بسبب أعمال الصيانة على الجسر.
كما أفادت الهيئة بأن طريق دبي العين سيتم إغلاقه بشكل كامل في نفس التواريخ لمدة أسبوعين خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، من الساعة 1:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً.
ودعت الهيئة سائقي المركبات للتخطيط لرحلاتهم وفقاً لذلك واستخدام الطرق البديلة التالية لسهولة الوصول:
بالنسبة للقادمين من العين إلى دبي: سيتم توجيه المرور إلى المخرج المجاني على اليمين على طريق جبل علي لهباب باتجاه حتا ومن ثم الدوران للخلف عند أول دوار باتجاه دبي.
بالنسبة للمتجهين من دبي إلى العين: سيتم توجيه المرور إلى المخرج الأيمن المجاني على طريق جبل علي لهباب باتجاه ميناء جبل علي، ثم الدوران للخلف عند الدوار الأول باتجاه العين.