تحويلات مرورية على طريق العين بدءاً من اليوم

وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أبلغت الهيئة السائقين بالاستعداد لتأخيرات في كلا الاتجاهين على الطريق يومياً، بدءاً من 9 أغسطس حتى 9 سبتمبر 2024، خلال أيام الأسبوع، من الساعة 10:00 مساءً حتى 6:00 صباحاً، بسبب أعمال الصيانة على الجسر.