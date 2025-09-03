تحويلات مالية عاجلة: وسيلة جديدة للاحتيال في الإمارات

قام محتال متنكراً بأنه مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي وخدع صديقه لتحويل الأموال.

زبير عوان، مواطن باكستاني مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، بدأ بتلقي سيل من الرسائل من أصدقائه على حسابه الرسمي على فيسبوك خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسرعان ما بدأ بتلقي استفسارات عبر واتساب من أصدقائه يسألون عن حساب فيسبوك جديد باسمه.

أرسل المحتال، مُنتحلاً اسم "أوان"، رسائل إلى أصدقائه مُدّعياً أنه عالق عند نقطة تفتيش هجرة ويحتاج إلى مال عاجل. ولإضفاء مزيد من المصداقية على القصة، نشر المحتال صورةً غامضةً ومُشوّشةً لضباط هجرة يُفترض أنهم يستجوبون شخصاً ما.

وبسبب الشك في الطلبات غير العادية، تواصل العديد من الأصدقاء مع الزبير مباشرة للتحقق من الوضع.

قال عوان لصحيفة "خليج تايمز" : "عندما تلقيتُ ستة أو سبعة استفسارات، تحرّيت وأدركتُ أن الحساب مزيف. لم أُنشئه، بل كان اسمي مكتوبًا بشكل خاطئ". وأضاف: "أبلغتُ أصدقائي وأقاربي على الفور بانتحال الشخصية. وللأسف، قبل أن أتمكن من التواصل مع الجميع، كانت صديقتي مديحة مشتاق قد أرسلت أموالًا إلى حساب المحتال".

وأوضح لها زبير لاحقًا أنه ليس هو، بل محتال يستخدم حسابًا وهميًا.

وشاركت مديحة مشتاق تجربتها، موضحة أن المقلد تواصل معها في البداية عبر فيسبوك، ثم طلب منها مواصلة المحادثة عبر واتساب.

قالت في بيان: "أرسل لي المحتال صورًا لزبير جالسًا في ما يشبه مكتب الهجرة، بينما تستجوبه الشرطة. ثم طُلب مني إرسال مبلغ من المال على وجه السرعة وترتيب مساعدة قانونية لمنع سجن زبير. شعرتُ بالذعر، ظنًا مني أن حياته ومسيرته المهنية في خطر، فحوّلتُ المبلغ. لقد تلاعب بمشاعري ووقعني في فخ".

اعترفت بفشلها في التحقق من صحة الحساب، ووصفته بأنه "درس قاسٍ ولكنه قيّم"، متعهدةً بعدم إرسال أي أموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من الطلب عبر القنوات الرسمية. رفع مشتاق، الذي خسر مبلغًا لا بأس به، دعوى قضائية في باكستان سعيًا لاسترداد الأموال.

حذر أجام شودري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Two99، من أن عمليات الاحتيال من خلال انتحال الشخصية أصبحت أكثر تعقيدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي دولة تتمتع بأحد أعلى معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

غالبًا ما ينسخ المحتالون ملفات تعريف شخصية لخداع الأصدقاء والعائلة ودفعهم لإرسال الأموال. الوعي هو الخطوة الأولى نحو الحماية، كما قال. "لا تقبل أبدًا طلبات الصداقة المكررة دون التحقق منها عبر مكالمة هاتفية مباشرة أو عبر حسابهم المُوثّق. كذلك، حدّ من كمية المعلومات الشخصية التي تشاركها عبر الإنترنت، إذ يستخدم المحتالون هذه التفاصيل لجعل الحسابات المزيفة تبدو أصلية."

وحث تشودري الناس على الإبلاغ عن الملفات الشخصية المشبوهة على الفور لمنع الآخرين من الوقوع ضحايا لها.

قال: "يستغل المحتالون ثقتنا بالتواصل عبر الإنترنت. نصيحتي بسيطة: لا ترسل أموالًا بناءً على رسالة أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مهما بدت مُلحة أو عاطفية. تأكد دائمًا من هذه الطلبات عبر وسائل موثوقة، مثل مكالمة هاتفية مباشرة، أو بريد إلكتروني مُتحقق، أو محادثة شخصية. استخدم منصات دفع آمنة وموثوقة فقط".