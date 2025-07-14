تحوّل سوق العمل الإماراتي: الطلب يتزايد على الكفاءات التنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي

تُغيّر الشركات في الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات التوظيف الخاصة بها، حيث تنتقل من توظيف المفكرين أصحاب الرؤى إلى إعطاء الأولوية للمهنيين القادرين على التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة — لا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتمويل، والعقارات، وفقًا للدكتور تريفور ميرفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cooper Fitch.2

وقال الدكتور ميرفي في مقابلة: "أكبر تحول لاحظناه هو أن المنظمات تبتعد عن 'التوظيف القائم على الرؤية' وتركز بشكل أكبر على توظيف الأفراد القادرين على إنجاز المشاريع الحالية".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع ملحوظ، خاصة في صناعات مثل الخدمات المالية، والتمويل، والعقارات، والذكاء الاصطناعي. تعمل الشركات الآن بنشاط على بناء فرق تركز على التنفيذ بدلاً من مجرد تطوير الاستراتيجيات."

الطلب على التنفيذ العملي

يُسلط هذا التوجه الضوء على تزايد الطلب على المهنيين القادرين على أداء المهام العملية والتطبيقية التي تدفع نمو الأعمال، بدلاً من الأدوار التي تركز على الاستشارات ووضع الاستراتيجيات.

كما سبق وأفادت "الخليج تايمز"، تصدرت الإمارات نمو الوظائف بين دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 4 في المائة في التوظيف. في المقابل، سجلت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نموًا بنسبة 2 في المائة، بينما شهدت البحرين زيادة متواضعة بنسبة 1 في المائة. في غضون ذلك، شهدت الكويت وقطر انخفاضًا بنسبة 4 في المائة و 3 في المائة على التوالي، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

شهدت الإمارات ودول الخليج الأخرى أعلى نمو في التوظيف في الأدوار المالية العليا، والشؤون القانونية الداخلية، ومبيعات وتسويق خلال الربع.

تعزيز القدرات الداخلية

أشار الدكتور ميرفي: "نحن نشهد اتجاهًا في السوق حيث تختار الشركات بناء فرقها القانونية الداخلية بدلاً من الاعتماد على شركات المحاماة الخاصة". وأضاف: "بالمثل، شهد توظيف كبار الموظفين الماليين ارتفاعًا حادًا في الربع الثاني. لم يعد أصحاب العمل يركزون فقط على خفض التكاليف أو تحسين إدارة النفقات – بل يستقطبون المواهب لتعزيز التنبؤ والنمذجة المالية، مما يتيح رؤى أعمق في نمو الأعمال والربحية."

وختم بالقول إنه بينما كان هناك نقاش مستمر حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة مكان العمل، شهد الربع الثاني من هذا العام نقطة تحول مع إنشاء أدوار مخصصة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على نطاق ملحوظ.