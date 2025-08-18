تحول رقمي في الإمارات: "دو" تتيح للموظفين استلام رواتبهم عبر المحافظ الذكية

أصبح بإمكان الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة استلام رواتبهم عبر المحافظ الرقمية، حيث شهد استخدام هذه التقنية نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.
أعلنت شركة الاتصالات الثانية في الإمارات العربية المتحدة، دو، يوم الاثنين، تم إطلاق "الراتب في المحفظة الرقمية" (SITW) تتيح هذه الميزة للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة استلام رواتبهم مباشرة في محافظهم الرقمية من du Pay.
من خلال منصة du Pay متعددة اللغات، يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل الأموال عالميًا، ودفع الفواتير، وإعادة شحن حسابات شركات الاتصالات، وطلب بطاقة خصم، وإجراء مدفوعات بالبطاقة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز، فإن استخدام المحافظ الرقمية يتزايد في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بين المغتربين من بنغلاديش والهند وباكستان ودول آسيوية أخرى لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية.
حاليًا، تتضمن بعض المحافظ الرقمية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة Apple Pay، سامسونج باي، و جوجل باي، من بين أمور أخرى.
لاستلام رواتبهم في محافظهم الرقمية، سيحصل العملاء على رقم IBAN فريد عند التسجيل في خدمة du Pay. سيُمكّن هذا المقيمين من الوصول الفوري إلى أموالهم عبر تطبيق du Pay للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى بطاقة du Pay فعلية للمعاملات غير النقدية.
وقالت الشركة إن ميزة المحفظة الرقمية هذه مفيدة بشكل خاص للمقيمين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم، والذين عادة ما يكون لديهم وصول محدود أو لا يصلون إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
الأهم من ذلك، يمكن للعملاء فتح حساب بدون رصيد مع du Pay .
وفقًا لشركة Research and Markets ، من المتوقع أن ينمو سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.7 في المائة سنويًا ، ليصل إلى قيمة 8.28 مليار دولار (30.4 مليار درهم) في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10.7 في المائة، ليصل إلى 12.43 مليار دولار (45.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، مدفوعًا بزيادة التبني الرقمي والمبادرات الحكومية.
وأضافت أن "التحول نحو حلول الدفع الرقمية مدفوع بنظام بيئي متنامٍ للتكنولوجيا المالية وبنية تحتية محسنة للدفع، في حين من المتوقع أن يؤدي صعود المحافظ الرقمية إلى تسريع الشمول المالي بشكل أكبر".