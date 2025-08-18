تحول رقمي في الإمارات: "دو" تتيح للموظفين استلام رواتبهم عبر المحافظ الذكية

وفقًا لشركة Research and Markets ، من المتوقع أن ينمو سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.7 في المائة سنويًا ، ليصل إلى قيمة 8.28 مليار دولار (30.4 مليار درهم) في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10.7 في المائة، ليصل إلى 12.43 مليار دولار (45.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، مدفوعًا بزيادة التبني الرقمي والمبادرات الحكومية.