تحول جديد يمزج بين الموسيقى والعائلة لتعزيز سياحة الفعاليات في دبي

كما ذكر منظمو الرحلات السياحية أن المهرجانات الموسيقية تساهم أيضاً في جذب السياح إلى الإمارات. وقال سبير ثيكيبوراث فالابيل من شركة "وايز فوكس" للسياحة" إن العديد من الأشخاص يسافرون إلى دبي خصيصاً لحضور الحفلات الموسيقية: "نرى زواراً يأتون من الهند، والصين، وباكستان، وروسيا، ودول القوقاز. فبالنسبة للعديد من المعجبين، يعد السفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لمشاهدة فنانيهم المفضلين أمراً صعباً أو مكلفاً، بينما تعتبر الإمارات أسهل بسبب إجراءات التأشيرات وخطوط الطيران الجيدة".