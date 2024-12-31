تحقيق النجاح بتحديد أهداف صغيرة قابلة للإنجاز

ولكن رغم حسن النوايا، فإن النكسات أمر لا مفر منه. ولا ينبغي أن يؤدي إخفاقك في تحقيق هدف ما إلى الشعور بالفشل. ويقترح الخبراء إعادة صياغة هذه اللحظات باعتبارها فرصاً للنمو. وأفادت "مبارك": "الفشل ليس عكس النجاح؛ بل هو جزء من العملية. وعندما تفشل في تحقيق هدف ما، فكر في الخطأ الذي حدث والتعديلات التي يمكنك إجراؤها. ومارس التعاطف مع الذات؛ وذكِّر نفسك بأن النكسات أمر طبيعي ولا تحدد قدرتك على النجاح".