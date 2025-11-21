تحطم مقاتلة هندية مشاركة في "دبي للطيران 2025"

وقع حادث مؤسف في اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2025، عندما تحطمت طائرة مقاتلة في مطار آل مكتوم الدولي. انتشرت مقاطع الفيديو للحادث على الإنترنت بينما بدأت التفاصيل في الظهور تدريجياً.
الطائرة هي مقاتلة هندية الصنع تابعة للقوات الجوية الهندية، تيجاس، ويتم التحقق من التفاصيل، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلاً عن متحدث. وقال شاهد عيان إن الحادث تم التعامل معه بسرعة.
أسفر الحادث عن وفاة الطيار، وقد أكد ذلك كل من مكتب دبي الإعلامي والقوات الجوية الهندية.
,أظهرت المشاهد الأولية من موقع الحادث كرة من النار تندلع من مكان الحادث. شاهد فيديو الحادث هنا كما شاركته ديلي نيوز:
