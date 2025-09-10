تحسينات مرورية جديدة لتسهيل حركة المرور في مناطق المدارس بدبي

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
مع تزايد عدد الأسر التي تتخذ من الإمارات موطنا لها، أصبحت الاختناقات المرورية عند مداخل المدارس، وعدم كفاية مواقف السيارات، والازدحام في أوقات الذروة مشهدًا مألوفًا في أكثر مناطق المدارس ازدحامًا في دبي.
مؤخراً، أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال تحسين الحركة المرورية في 10 مناطق مدرسية، مما عاد بالفائدة على 27 مدرسة في مختلف أنحاء الإمارة خلال صيف عام 2025.
وتشمل المناطق المطورة: الورقاء 1، 3، و4؛ الصفا 1؛ البرشاء 1؛ القرهود؛ المزهر 1 و4؛ القصيص؛ والبرشاء جنوب.
وفيما يلي نظرة عن كثب على التحديات التي يواجهها الآباء والمدارس - والحلول التي يتم اختبارها.
1. حجم حركة المرور في أوقات الذروة
بالنسبة للعديد من العائلات، يتضاعف زمن التنقل تقريباً خلال ساعات الدراسة. قال الأب الفلبيني بن ليبيغ، الذي يعيش في واحة دبي للسيليكون: "الرحلة التي تستغرق عادة 20-25 دقيقة تستغرق حوالي 40-45 دقيقة خلال ساعات الدراسة".
أكد ليبيغ على أهمية التعاون بين المدارس وأولياء الأمور. وقال: "نصيحتي لأولياء الأمور الذين يأتون لتوصيل أبنائهم إلى المدرسة هي التحلي بالصبر ومراعاة الآخرين، وعدم التوقف أو ركن سياراتهم في منتصف الطريق".
2. الاختناقات المرورية عند مداخل المدارس
قالت المقيمة في دبي لارا سميث: "مناطق المدارس تتحول بسرعة إلى نقاط اختناق خلال أوقات التوصيل والاستلام. حتى لو توقف أولياء الأمور لدقيقة واحدة فقط، يتراكم المرور. توقف سيارة واحدة يتبعه توقف أخرى مباشرة، وسرعان ما تتشكل طوابير طويلة من المركبات".
ولتسهيل الحركة في بعض المناطق، وسعت هيئة الطرق والمواصلات الطرق المؤدية إلى مجمع مدارس الورقاء وأنشأت مداخل ومخارج جديدة للمدارس في المزهر والورقاء.
3. نقص مواقف السيارات
غالباً ما يعاني أولياء الأمور من صعوبة إيجاد مواقف قانونية بالقرب من المدارس. وأضافت إحدى الأمهات، بهافيا راو: "تزداد المشكلة سوءاً عندما يقوم السائقون بالوقوف المزدوج أو حتى الوقوف فوق الأرصفة لإيصال أطفالهم الصغار إلى باب المدرسة".
وأكدت المدارس أنها تعمل على بناء علاقة عمل قوية مع السلطات المحلية، بما في ذلك إدارة المرور والشرطة.
قالت سيما عمر، مديرة مدرسة ديوڤيل بدبي: "قمنا معًا بتقييم نقاط الازدحام الرئيسية، وطبقنا مناطق متدرجة لإنزال الطلاب وصعودهم. كما خصصنا متطوعين من الموظفين وأولياء الأمور للإشراف. ورغم محدودية المساحة، عملنا مع الجهات المختصة لتخفيف القيود مؤقتًا على الشوارع السكنية المجاورة خلال ساعات الدراسة".
4. مخارج ضيقة ومواقف مزدوجة للسيارات
وتواجه بعض مجموعات المدارس تحديات إضافية تتمثل في نقاط الخروج المحدودة وأعمال البناء الجارية في المناطق المحيطة، مما يؤدي إلى تحويل حركة المرور إلى طرق أصغر.
قالت ديبيكا ثابار سينغ، المديرة التنفيذية لمدرسة كريدنس الثانوية بدبي: "غالبًا ما يعاني أولياء الأمور من ضيق الوقت، مما يؤدي أحيانًا إلى القيادة المتسرعة أو ركن السيارة في مكانين. ومع ذلك، وبفضل وجود دوريات الأمن والتوجيه المستمر من الموظفين، لاحظنا تحسنًا ملحوظًا في انسيابية حركة المرور."
وتتضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات بناء مخارج جديدة لبعض المدارس وإجراءات تهدئة حركة المرور، مثل إشارات المشاة، لتحقيق التوازن بين السلامة وتدفق حركة المرور الأكثر سلاسة.
5. توقف أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة
أشارت كريستينا دي سوزا، وهي مغتربة برتغالية، إلى مشكلة أخرى. "لاحظتُ أيضًا أن بعض الآباء ينشغلون كثيرًا بالحديث مع أطفالهم أثناء القيادة، حيث يأخذ الطلاب وقتًا أطول في جمع حقائبهم المدرسية ومتعلقاتهم. أما مع الأطفال الصغار، فغالبًا ما يستغرقون وقتًا أطول بكثير في التقبيل والوداع. كل هذا يُبطئ من وتيرة التواصل."
6. دوريات السلامة وأوقات العبور
بينما يتمركز مراقبو المرور خارج معظم المدارس، يعتقد أولياء الأمور أنه يمكن بذل المزيد من الجهود. وقالت إيمان مالك: "على الرغم من أن مراقبي المرور حول المناطق المدرسية يؤدون عملاً جيداً، إلا أن نشر المزيد منهم قد يُسهّل على أولياء الأمور تجربةً أكثر سلاسةً".
وتلعب هذه الدوريات أيضًا دورًا حيويًا في ضمان حماية الأطفال الذين يعبرون الطريق، خاصة في التجمعات المدرسية المزدحمة مثل البرشاء والمزهر والصفا.
يشدد الخبراء على أن الانضباط البسيط وإدارة الوقت من قبل الآباء يمكن أن يساعد في تقليل الفوضى.
ويؤكدون أن الحافلات تبقى الوسيلة الأكثر فاعلية لتقليل الازدحام. قال توماس إيدلمان، مؤسس RoadSafetyUAE:
"انقلوا أكبر عدد ممكن من الطلاب إلى الحافلات المدرسية — فالحافلة الواحدة يمكن أن تُخرج حتى 50 سيارة من الطريق. في التجمعات، قدموا أوقات بدء متدرجة. وجود الشرطة مهم — فالكثير من سلوكيات السائقين المسيئة يمكن تجنبها. انضباط الوالدين مهم. إيصال الأطفال قبل وقت المدرسة بمدة كافية، واستلامهم بعد انتهائها بفترة. أسلوب القيادة بعناية — فليس أطفالنا وحدهم هم المهمين، بل جميع من حولنا أيضاً".
وفي الوقت نفسه، تعمل أكبر شركة للنقل المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خدمات النقل المدرسي (مجموعة STS)، في 90 مدرسة، وتكمل أكثر من 206 آلاف رحلة طلابية كل يوم بأسطول يضم 3600 حافلة.
وأكد المتخصصون هنا أيضًا أنه من خلال التخطيط الذكي للمسار، والتتبع في الوقت الفعلي، وحتى المسارات المحدودة المخصصة للحافلات فقط بالقرب من مجموعات المدارس، يمكن للحافلات التحرك بكفاءة أكبر.
وأضاف ستيف بورنيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة STS ، "تعمل مناطق الحافلات في الموقع على تقليل طوابير الانتظار على جانب الطريق، في حين تعمل مناطق النزول والاستلام المعاد تصميمها مع مناطق منفصلة للحافلات والآباء والموظفين على تجنب الصراعات وتسريع الحركة".
حتى أن شركة STS أطلقت خدمات جديدة تجريبية. أوضح بورنيل: "أطلقنا مؤخرًا خدمة "سبوت تو سبوت" في مدرستين بدبي". وأضاف: "هذه الخدمة مصممة للطلاب القاطنين في المجمعات السكنية القريبة الذين قد لا يستخدمون الحافلات عادةً. من خلال توفير رحلات أقصر وأكثر مباشرة، نوفر بديلاً آمنًا للسيارات الخاصة، مع تقليل الازدحام بشكل أكبر".
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أنه من المقرر طرح المزيد من الحلول المرورية بحلول عام 2025، مع التركيز على مناطق مدرسية إضافية مثل البرشاء 1، وأم الشيف، والبرشاء جنوب، والورقاء.
من الاختناقات المرورية إلى نقص مواقف السيارات، تتعدد مشاكل المرور في مدارس دبي، لكن الحلول جارية. يتفق الخبراء وأولياء الأمور على أن مزيجًا من البنية التحتية الذكية، والاعتماد على نطاق أوسع للحافلات المدرسية، وضبط مواعيد الحافلات، وسلوك السائق المسؤول، يمكن أن يخفف من حدة هذه الأزمة.
كما أشار إيدلمان، "يجب على المدارس والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أنفسهم ابتكار أفكار إبداعية... على سبيل المثال، مواقف سيارات "إيقاف السيارات والركوب" بعيدًا عن المدارس، حيث يمكن للطلاب تخزين دراجاتهم بشكل آمن ثم ركوبها/المشي على ممر آمن إلى مدرستهم".