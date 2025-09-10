تحسينات مرورية جديدة لتسهيل حركة المرور في مناطق المدارس بدبي

أشارت كريستينا دي سوزا، وهي مغتربة برتغالية، إلى مشكلة أخرى. "لاحظتُ أيضًا أن بعض الآباء ينشغلون كثيرًا بالحديث مع أطفالهم أثناء القيادة، حيث يأخذ الطلاب وقتًا أطول في جمع حقائبهم المدرسية ومتعلقاتهم. أما مع الأطفال الصغار، فغالبًا ما يستغرقون وقتًا أطول بكثير في التقبيل والوداع. كل هذا يُبطئ من وتيرة التواصل."