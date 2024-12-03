تحسينات الطرق في دبي: تأثيرات إيجابية على حركة المرور بعد الإجازة

ساهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بنسبة 40% بالنسبة للقادمين من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، كما خفض زمن السفر في أوقات الذروة من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة.

وبالنسبة للسائقين المتجهين من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، سيتم تقليص زمن الرحلة بنسبة 70% من 21 دقيقة إلى سبع دقائق فقط.