تحسينات الطرق في دبي: تأثيرات إيجابية على حركة المرور بعد الإجازة
عاش سكان الإمارات مشهداً غير عادي خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أربعة أيام، حيث أصبحت الطرق في جميع أنحاء البلاد، التي عادة ما تكون مزدحمة بالمركبات الصاخبة، هادئة بشكل غير معتاد. وحصل معظم السكان على استراحة من حياتهم العملية المزدحمة، مما أتاح لهم قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.
مع عودة الجميع إلى روتينهم الطبيعي اعتباراً من الأربعاء 4 ديسمبر، من المرجح أن تشهد الشوارع والطرق الرئيسية اختناقات مرورية، تزامناً مع إعادة فتح المدارس أيضاً.
وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خططاً لتطوير وتحسين الطرق منذ بداية العام الجاري، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع الكبرى خلال الأشهر القليلة الماضية.
من الجسور الجديدة لتقليل الازدحام وتحويل حركة المرور إلى مسارات ونقاط وصول إضافية، إليك ملخص لأحدث التغييرات في الطرق التي تحدث فرقاً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية للمسافرين.
شارع بيروت
أفاد سائقو شارع بيروت في دبي بإضافة مسار جديد يمتد على طول ثلاثة كيلومترات من تقاطع شارع بيروت مع شارع النهضة إلى شارع عمان باتجاه الشمال، مما سيسهم في تقليل التأخير خلال ساعات الذروة المسائية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض وقت التنقل بنسبة تزيد عن 30 بالمائة وتقليص مدة الرحلة من 18 دقيقة إلى 12 دقيقة فقط.
وبالإضافة إلى التحسينات الأخرى في الشارع، تم أيضاً تقليص وقت التنقل على طول شارع بيروت باتجاه نفق المطار، وكذلك من شارع بيروت إلى شارع بغداد وما بعده إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.
وتستفيد من التحسينات سكان وزوار المناطق القريبة في الاتجاهين، بما في ذلك المحيصنة، والقصيص، والطوار، ومنطقة القصيص الصناعية.
الممر الذي يربط بين شارع الشيخ زايد و E311
تم إنجاز أربعة جسور وطرق جديدة تربط شارع الشيخ زايد وشارع E311، ضمن مشروع تطوير شارع الجمايل (قرن السبخة سابقاً).
ساهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بنسبة 40% بالنسبة للقادمين من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، كما خفض زمن السفر في أوقات الذروة من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة.
وبالنسبة للسائقين المتجهين من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، سيتم تقليص زمن الرحلة بنسبة 70% من 21 دقيقة إلى سبع دقائق فقط.
وهذه هي الجسور الأربعة الجديدة:
الجسر الأول يمنع ازدحام المركبات القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى جميرا جولف إستيت ومدينة دبي للإنتاج.
ويسهل الجسر الثاني الحركة المرورية من شارع الجمايل شرقاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شمالاً باتجاه القصيص وديرة.
ويدعم الجسر الثالث انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد جنوباً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي.
الجسر الرابع يربط شارع الجمايل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية بين شارعي الشيخ زايد ومحمد بن زايد.
وتمتد الطرق الجديدة على طول 7 كيلومترات، بدءاً من تقاطعها مع شارع الشيخ زايد حتى تقاطعها مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الخيل الأول وشارع الأصايل.
تخدم المنطقة العديد من المناطق السكنية والتنموية البارزة، مثل أبراج بحيرات جميرا، والحدائق، والفرجان، وديسكفري جاردنز، وجزر جميرا، وجميرا بارك، والينابيع، وتلال الإمارات، ومدينة دبي للإنتاج، وجميرا جولف إستيت.
5 جسور جديدة وطرق أوسع على طريق الخيل
ستساعد خمسة جسور جديدة وطرق أوسع على طريق الخيل في دبي سائقي السيارات من خلال تقليص أوقات السفر وتقليل الازدحام. الجسور الخمسة هي:
جسر شارع قصر زعبيل: جسر مكون من ثلاثة مسارات بين تقاطع شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، يربط الحركة المرورية من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي.
ميدان: جسر ذو مسارين بين شارع الميدان وشارع رأس الخور يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.
القوز 1 : جسر ذو مسارين بين تقاطع شارع الميدان وشارع الواحة يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي.
غدير الطير: جسر ذو مسارين بين تقاطع شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان يربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.
قرية جميرا الدائرية: جسر ذو مسارين بين شارع حصة وشارع الخميلة يربط الحركة المرورية من شارع الخيل إلى شارع حصة.
هذه هي الطرق الأوسع والتحويلات الجديدة التي يمكن لسائقي السيارات استخدامها للوصول إلى وجهاتهم دون مواجهة حركة المرور.
الجداف.
الخليج التجاري.
ميدان.
القوز 1.
غدير الطير.
قرية جميرا الدائرية.
نقاط وصول جديدة في عود ميثاء
أضافت هيئة الطرق والمواصلات نقاط دخول وخروج من شارع أم هرير إلى عود ميثاء، بإضافة مسارات للتسارع والتباطؤ بطول 317 متراً.
تم توسعة مخرج طريق الخدمة على شارع أم هرير من مسارين إلى ثلاث مسارات على مسافة 100 متر، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 50% وتقليص زمن الرحلة بنسبة 40%.
مدرسة المواكب
ستساهم تحسينات الطرق حول مدرسة المواكب في تقليص وقت سفر أولياء الأمور حول المدرسة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق فقط بين وصول الطلاب إلى المدرسة وتوصيلهم إليها ومغادرتهم.