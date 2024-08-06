تحذير من مواقع مزيفة لمخالفي الإقامة في الإمارات
حذرت البعثات الفلبينية في الإمارات مواطنيها من المواقع المزيفة التي تقدم معلومات مضللة حول قرار العفو القادم عن مخالفي التأشيرة والذي سيبدأ في الأول من سبتمبر.
وقالت سفارة الفلبين إنها "تلقت تقارير مثيرة للقلق عن رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني زائفة ترسل روابط لمواقع تدّعي بأنها بوابة التسجيل للعفو".
وقالت البعثة: "تحث سفارة الفلبين الجميع على توخي الحذر من تقديم المعلومات الشخصية و/أو الحساسة على المواقع الإلكترونية المشكوك بأمرها. يجب تقديم تفاصيل المعلومات الشخصية في المواقع الموثوقة التي تم التحقق منها فقط"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لم تنشر بعد تفاصيل حول تنفيذ برنامج العفو عن التأشيرة لمدة شهرين.
"نؤكد أن السفارة ستواصل التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والوكالات المعنية"، وأضافت البعثة الفلبينية أنه سيتم نقل التحذيرات / الإعلانات الرسمية إلى الجمهور بمجرد توفرها.
ذكرت صحيفة خليج تايمز في نوفمبر 2018 أن الحكومة الفلبينية قدمت حوالي 7.8 مليون درهم خلال العفو الأخير لتغطية رسوم الخروج (221 درهماً لكل شخص) وحالات الهروب (521 درهماً)، بالإضافة إلى تكاليف السفر الجوي (1500 درهم) للعائدين الفلبينيين. كما تم منح 100 دولار (365 درهماً) لكل شخص (باستثناء القاصرين) كـ "مساعدة اجتماعية متواضعة".
الأنظمة الذكية المستخدمة
وقد ناقش مسؤولو الهجرة في الأسبوع الماضي خطط وإجراءات برنامج العفو عن التأشيرة، وسيتم استخدام الأنظمة الذكية لتبسيط العملية.
وسيكون هذا هو برنامج العفو الرابع الذي تنفذه حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان من المفترض أن يستمر برنامج العفو الأخير – قبل ست سنوات – لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر 2018، لكن الحكومة الإتحادية مددت خطة العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر في ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون أي عقوبات.
وفي عام 2007، استفاد حوالي 342 ألف مقيم في جميع أنحاء الإمارات من العفو لمدة شهرين، وفي 2013/2012 استفاد أكثر من 60 ألف مخالف من هذه الخدمة على مستوى الدولة.
وفي عام 2018، قالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إن إجمالي 105809 من مخالفي تأشيرة الإقامة تقدموا بطلبات للحصول على العفو في دبي، وتم إلغاء غرامات بملايين الدراهم خلال خطة الخمسة أشهر التي انتهت في 31 ديسمبر 2018.