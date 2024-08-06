تحذير من مواقع مزيفة لمخالفي الإقامة في الإمارات

وقد ناقش مسؤولو الهجرة في الأسبوع الماضي خطط وإجراءات برنامج العفو عن التأشيرة، وسيتم استخدام الأنظمة الذكية لتبسيط العملية.

وسيكون هذا هو برنامج العفو الرابع الذي تنفذه حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان من المفترض أن يستمر برنامج العفو الأخير – قبل ست سنوات – لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر 2018، لكن الحكومة الإتحادية مددت خطة العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر في ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون أي عقوبات.