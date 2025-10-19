تحذير من طقس خطِر على سواحل الفجيرة وخورفكان

تشهد منطقة مسافي في الإمارات هطول أمطار بعد ظهر يوم الأحد، في وقت أصدر فيه المركز الوطني للأرصاد تحذيراً من طقس خطِر على الساحل الشرقي للدولة.
ومع صدور التحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي من الجهات المختصة، نُصح السكان بالبقاء في حالة تأهب أثناء الأنشطة الخارجية واتباع جميع التعليمات الرسمية لضمان سلامتهم في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.
كان المركز الوطني للأرصاد قد حذّر من أن السكان يمكن أن يتوقعوا المزيد من الأمطار والرياح القوية في الأيام المقبلة وإلى الأسبوع التالي، مع مرور المنطقة بمرحلة انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء. ويتوقع المركز هطول أمطار في الفجيرة ورأس الخيمة يومي الإثنين والثلاثاء.
الإمارات، التي اعتادت على التغيرات المفاجئة في الطقس، خصوصاً خلال الفترات الانتقالية، شهدت كذلك انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وهو ما اعتُبر راحة مرحباً بها بعد فترة من الحرارة الشديدة.
ابتداءً من 21 أكتوبر، من المتوقع أن تُهطل أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع زخات مطرية متفرقة في بعض المناطق. قبل نحو أسبوع، بدأ نظام ضغط جوي منخفض قادم من بحر العرب بالتأثير على المنطقة. ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن هذا النظام، إلى جانب التغيرات في طبقات الجو العليا، يزيد من نسبة الرطوبة وغطاء السحب، خاصةً في الصباح، وقد يُسبب أحيانًا أمطارًا غزيرة في الجبال والمناطق الجنوبية الشرقية.
ويتوقع المركز أن تصل نسبة الرطوبة إلى 91% في سويحان (العين) يوم الأحد، وأن ترتفع إلى نحو 85% في أبوظبي ودبي خلال الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، ستبقى درجات الحرارة مرتفعة رغم الأمطار المتفرقة. وسُجلت أعلى درجة حرارة في الدولة يوم الأحد عند 38.3 درجة مئوية في منطقة أبو قرين (منطقة الظفرة) في الساعة 2:30 ظهراً. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال النهار في نهاية الثلاثينيات، لتصل إلى 37 درجة مئوية في أبوظبي ودبي، في حين تبقى الإمارات الشمالية أبرد ببضع درجات.
