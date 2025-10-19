تحذير من طقس خطِر على سواحل الفجيرة وخورفكان

ابتداءً من 21 أكتوبر، من المتوقع أن تُهطل أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع زخات مطرية متفرقة في بعض المناطق. قبل نحو أسبوع، بدأ نظام ضغط جوي منخفض قادم من بحر العرب بالتأثير على المنطقة. ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن هذا النظام، إلى جانب التغيرات في طبقات الجو العليا، يزيد من نسبة الرطوبة وغطاء السحب، خاصةً في الصباح، وقد يُسبب أحيانًا أمطارًا غزيرة في الجبال والمناطق الجنوبية الشرقية.