تحذير من شرطة أبوظبي.. أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة حتى 19 ديسمبر

اليوم الأكثر غزارة في الهطول، وفق التوقعات، هو يوم الأحد 14 ديسمبر، مع توقع هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية. وأُبلغت العائلات التي تخطط للأنشطة الخارجية بضرورة الاستعداد لأحوال جوية غير مستقرة قد تُسبب اضطراباً في بعض المناطق.