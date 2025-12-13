تحذير من شرطة أبوظبي.. أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة حتى 19 ديسمبر

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً للسكان بشأن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض الأحيان، من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025، في مناطق مختلفة من الإمارة.
في أبوظبي، هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات من السبت إلى الأربعاء. وتزداد فرصة الأمطار يومي الخميس والجمعة وقد تكون غزيرة أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية والجزر.
من المرجح أن تشهد منطقة الظفرة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على فترات من السبت إلى الأربعاء. وتزداد فرصة الأمطار يومي الخميس والجمعة، وقد تكون غزيرة أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية والجزر.
من المتوقع هطول الأمطار، خاصة يومي الخميس والجمعة، في مدينة العين.
ونصحت الشرطة أفراد الجمهور باتخاذ الاحتياطات اللازمة، والبقاء في حالة تأهب، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنويهاً، دعا فيه أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات، مع مرور الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
اليوم الأكثر غزارة في الهطول، وفق التوقعات، هو يوم الأحد 14 ديسمبر، مع توقع هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية. وأُبلغت العائلات التي تخطط للأنشطة الخارجية بضرورة الاستعداد لأحوال جوية غير مستقرة قد تُسبب اضطراباً في بعض المناطق.
شرطة دبي دعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة مع هطول الأمطار، وأكدت جاهزيتها للتعامل مع البلاغات الطارئة في المناطق الجبلية والأودية، وكذلك مع الحوادث المرورية التي قد تقع أثناء الظروف الممطرة.