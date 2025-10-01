تحذير من الضباب وانخفاض الحرارة إلى 21 درجة مئوية

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية وتنخفض إلى 21 درجة مئوية في بعض المناطق. ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 27 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 28 درجة مئوية. أما أبوظبي، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 28 درجة مئوية.