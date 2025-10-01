الإمارات

تحذير من الضباب وانخفاض الحرارة إلى 21 درجة مئوية

أصدرت الشرطة تحذيرًا للسائقين بضرورة توخي الحذر مع انخفاض الرؤية
الناس يتنقلون وسط ضباب كثيف في صباح بارد. صورة من KT: شهاب

من المتوقع أن يكون الطقس، الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر للضباب صباح الأربعاء، محذرة السكان من انخفاض الرؤية.

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرًا خاصًا لسائقي المركبات. وبما أن القيادة تصبح صعبة في مثل هذه الظروف، حثّت السائقين على توخي الحذر والانتباه إلى حدود السرعة المتغيرة المعروضة على اللوحات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الخميس في بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ومن المتوقع أن تهب الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر متوسطا، يتحول إلى مضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية وتنخفض إلى 21 درجة مئوية في بعض المناطق. ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 27 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 28 درجة مئوية. أما أبوظبي، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية وتنخفض إلى 28 درجة مئوية.

