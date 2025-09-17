تحذير من الضباب وارتفاع درجات الحرارة بالإمارات اليوم

ستتراوح درجات الحرارة بين ٢٨ و٤٢ درجة مئوية في المناطق الداخلية من الدولة. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي ودبي ٣٠ و٣١ درجة مئوية على التوالي. وستشهد هاتان الإمارتان ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٤٠ و٣٩ درجة مئوية يوم الأربعاء. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين ٢٩ و٣٩ درجة مئوية.