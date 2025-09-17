تحذير من الضباب وارتفاع درجات الحرارة بالإمارات اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية والزلازل أن يظل الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة صحواً إلى غائم جزئياً، يوم الأربعاء 17 سبتمبر. وقد تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في نشرتها الجوية إن الطقس سيكون رطباً ليل الأربعاء وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
صدر تنبيه باللون الأصفر لخطر الضباب حتى الساعة 8:30 صباحًا يوم الأربعاء. اطلع على المنطقة المتأثرة أدناه:
ستتراوح درجات الحرارة بين ٢٨ و٤٢ درجة مئوية في المناطق الداخلية من الدولة. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي ودبي ٣٠ و٣١ درجة مئوية على التوالي. وستشهد هاتان الإمارتان ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٤٠ و٣٩ درجة مئوية يوم الأربعاء. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين ٢٩ و٣٩ درجة مئوية.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم الثلاثاء 42.8 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة الثالثة عصرا.