تحذير من الاحتيال الرقمي: رواد السينما في الإمارات يقعون في فخ الفشار المجاني

وكجزء من عملية الاحتيال، ظهر روبوت على شاشة عرض سينما فوكس يسأل رواد السينما عما إذا كانوا يريدون فشارًا مجانيًا. وتم استخدام مذيع يعتمد على الموقع لإرسال رسالة نصية قصيرة، حيث يشجع الروبوت الموجود على الشاشة العملاء على النقر فوق الرابط الموجود بها للحصول على وجبتهم الخفيفة المجانية. وعندما يفعلون ذلك، يتم نقلهم إلى موقع ويب يشبه موقع سينما فوكس ويطلب منهم إدخال اسمهم ورقم هاتفهم. وعندما ينقرون على "استرداد الآن"، تظهر رسالة منبثقة تفيد بأنهم تعرضوا للاختراق.