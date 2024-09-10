تحذير من الاحتيال الرقمي: رواد السينما في الإمارات يقعون في فخ الفشار المجاني
نقر نحو 90% من رواد السينما على رابط في رسالة نصية قصيرة، ما أدى إلى "اختراق" هواتفهم. وجاء ذلك في عملية احتيال "وهمية" في إحدى دور السينما في الإمارات ، شملت روبوتًا تفاعل مع 220 من رواد السينما قبل بدء الفيلم.
كانت التجربة الاجتماعية جزءاً من حملة مجموعة الإمارات دبي الوطني المصرفية لتحذير العملاء للبقاء يقظين وواعين بعمليات الاحتيال والنصب المتزايدة في المنطقة. وتم تنفيذها بالتعاون مع شرطة دبي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكجزء من عملية الاحتيال، ظهر روبوت على شاشة عرض سينما فوكس يسأل رواد السينما عما إذا كانوا يريدون فشارًا مجانيًا. وتم استخدام مذيع يعتمد على الموقع لإرسال رسالة نصية قصيرة، حيث يشجع الروبوت الموجود على الشاشة العملاء على النقر فوق الرابط الموجود بها للحصول على وجبتهم الخفيفة المجانية. وعندما يفعلون ذلك، يتم نقلهم إلى موقع ويب يشبه موقع سينما فوكس ويطلب منهم إدخال اسمهم ورقم هاتفهم. وعندما ينقرون على "استرداد الآن"، تظهر رسالة منبثقة تفيد بأنهم تعرضوا للاختراق.
"90% منكم نقروا على الرابط دون أن يروا من أرسله إليكم"، هكذا صرح الروبوت قبل الكشف الكبير. إنه من موقع يسمى myvuxpay.com وليس voxcinemas.com. يرجى عدم النقر على الروابط المشبوهة".
يسلط هذا التنشيط الضوء على اتجاه مثير للقلق يتمثل في المواقع المزيفة التي تحاكي الشركات المشروعة لاستخراج التفاصيل الشخصية وتفاصيل الائتمان للعملاء.
"في ظل تزايد استخدام المحتالين والمخادعين للمنصات والمصادر المختلفة لاستهداف الضحايا، بهدف سرقة التفاصيل الشخصية وبطاقات الهوية وكلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) والمعلومات المصرفية، تعمل أحدث أنشطة التوعية التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني على زيادة الوعي حول كيفية توخي الحذر من عمليات الاحتيال. ومن خلال البقاء يقظين ومتيقظين، يمكن للأفراد حماية أنفسهم من خطر خسارة الأموال أو هويتهم الشخصية"، وفقًا لما ذكرته المجموعة المصرفية في بيان.
وحثت السلطات الإماراتية المقيمين على الإبلاغ عن الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة المتعلقة بحساباتهم المصرفية إلى مركز الاتصال الخاص بالبنك الذي يتعاملون معه وشرطة دبي.