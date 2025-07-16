تحذير مروري في مردف: تحويلات لأعمال صيانة على الخط الأزرق لمترو دبي

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في بيان لها، الثلاثاء، سائقي المركبات من تحويلات مرورية في منطقة رئيسية بالمدينة، وسط أعمال بناء على الخط الأزرق لمترو دبي.
وحذرت الهيئة من تحويلات مرورية في مردف، ونصحت السائقين باستخدام طرق بديلة والتخطيط لرحلاتهم مسبقاً.
ومن المتوقع حدوث تحويلات مرورية في قسمين من المنطقة:
سيتم إغلاق دوار تقاطع الشارع الخامس والثامن بالقرب من سيتي سنتر مردف، مع تحويلة من الشارع الخامس إلى الثامن باتجاه سيتي سنتر مردف، والعكس من الشارع الثامن إلى الخامس باتجاه شارع الجزائر.
وستوفر هيئة الطرق والمواصلات طريقاً بديلاً للوصول إلى منطقة مواقف السيارات لزوار المركز التجاري، مع توفير مسار دوران للسكان بالقرب من "ساحة الغروب" لتسهيل حركة المرور القادمة من شارع سيتي سنتر مردف.
في الشهر الماضي، وضع حاكم دبي حجر الأساس لأول محطة مترو على الخط الأزرق، مع المشروع الجديد ومن المقرر أن يبدأ نقل الركاب عبر المدينة اعتبارًا من 9 سبتمبر 2029.
وخلال الحفل، تم الكشف عن تصميم محطة إعمار العقارية - أعلى محطة مترو في العالم - حيث يتميز المبنى بهيكل أسطواني ذهبي ملكي، مع زخارف منقوشة على واجهته الخارجية.
اعتمد حاكم دبي تصميم المحطة، التي سيبلغ ارتفاعها 74 مترًا. كما ستوفر المحطة فرصًا تجارية واستثمارية متكاملة.
ويشتمل مشروع توسعة مترو دبي الشهير، الذي يمتد على طول 30 كيلومتراً ويتضمن 14 محطة، على 28 قطاراً في شبكته، ما يرفع شبكة السكك الحديدية الحالية إلى 78 محطة و131 كيلومتراً.
ومن المتوقع أن ينقل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم، والذي من المقرر أن يحقق أرباحاً تتجاوز 56 مليون درهم، 200 ألف راكب في عام 2030، ويرتفع إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040.
ستنقل شبكة النقل 46,000 راكب في الساعة في كلا الاتجاهين، ومن المتوقع أن تُخفّض الازدحام المروري على المسارات التي تخدمها بنسبة 20%. سيربط الخط الجديد تسع مناطق رئيسية في المدينة: مردف، والورقاء، والمدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومنطقة رأس الخور الصناعية، وميناء خور دبي، ودبي فستيفال سيتي. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع أكثر من مليون نسمة، كما هو موضح في الخطة الحضرية الشاملة لدبي 2040.
ومن المتوقع أن يتراوح وقت السفر على طول الطريق بين 10 إلى 25 دقيقة.
سيضم الخط الأزرق لمترو دبي 14 محطة، منها ثلاث محطات تبادلية: محطة الخور في الجداف على الخط الأخضر، ومحطة سنتربوينت في الراشدية على الخط الأحمر، ومحطة المدينة العالمية 1 على الخط الأزرق، بالإضافة إلى المحطة المميزة في خور دبي. ويشمل الخط تسع محطات مرتفعة وخمس محطات تحت الأرض.
ويشتمل الخط على كافة مزايا نظام النقل المتكامل، بما في ذلك مواقف الحافلات العامة، ومواقف سيارات الأجرة، والمناطق المخصصة للدراجات الهوائية والدراجات البخارية الكهربائية، ومواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.
وسيضم الخط أيضًا أكبر محطة تبادل تحت الأرض في الشبكة، وتمتد على مساحة تزيد عن 44 ألف متر مربع مع قدرة متوقعة تبلغ 350 ألف مسافر يوميًا.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها منحت عقداً بقيمة 20.5 مليار درهم لثلاث شركات تركية وصينية بارزة - مابا، وليماك، وسي آر آر سي - لبناء المشروع.
ويعد المشروع أول مشروع نقل من نوعه في دبي يتوافق بشكل كامل مع معايير البناء الأخضر، حيث حصل على شهادة الفئة البلاتينية.