تحذير مروري في مردف: تحويلات لأعمال صيانة على الخط الأزرق لمترو دبي

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في بيان لها، الثلاثاء، سائقي المركبات من تحويلات مرورية في منطقة رئيسية بالمدينة، وسط أعمال بناء على الخط الأزرق لمترو دبي.

وحذرت الهيئة من تحويلات مرورية في مردف، ونصحت السائقين باستخدام طرق بديلة والتخطيط لرحلاتهم مسبقاً.

ومن المتوقع حدوث تحويلات مرورية في قسمين من المنطقة:

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