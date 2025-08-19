تحذير للمقيمين في الإمارات: "ذهبوا في إجازة ولم يعودوا"... اختطاف الأطفال يثير القلق

مرت أربع سنوات منذ أن رأى الوافد الهندي "أ.س" ابنيه آخر مرة. ما بدأ كعطلة قصيرة إلى الهند تحول إلى انفصال دائم بعد أن تقدمت زوجته بطلب للطلاق من الخارج. وقال: "غادرت خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، قائلة إنه سيكون من الجيد للأطفال رؤية أجدادهم. لوحت لهم وداعًا في المطار ثم لم أرهم مرة أخرى أبدًا. لم أكن أريد أن أجرّهم في معركة قضائية."

يصف الخبراء هذا بأنه "تأثير العطلة" - حيث يأخذ أحد الوالدين الطفل إلى الخارج ولا يعود. وقال بايرون جيمس، الشريك في مكتب "إكسباترييت لو": "يميل هذا إلى الحدوث خلال العطلات المدرسية، عندما يسافر أحد الوالدين، غالبًا الأم، مع الأطفال لما يبدو أنه زيارة قصيرة للعائلة في الخارج، ولكنها تقرر بعد ذلك عدم العودة. نادرًا ما تكون مثل هذه الحالات مندفعَة. في الوقت الحالي، لا توجد عملية ثابتة في محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات يمكن لأحد الوالدين من خلالها التقدم بطلب للحصول على إذن للانتقال مع الطفل إلى الخارج إذا لم يوافق الوالد الآخر."

وأضاف آخرون أن هذا يمكن اعتباره **اختطافًا من قبل أحد الوالدين**، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بين الوافدين في الإمارات. وقال مارون أبو حرب، محامي مشارك في مكتب "بي إس إيه لو": "النظام القانوني في الإمارات، الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية، غالبًا ما يضع الأمهات كوصيات طبيعيات على الأطفال حتى أعمار معينة، أي 13 عامًا للفتيات و11 عامًا للأولاد."

"هذا **الترتيب الخاص بالوصاية** غالبًا ما يؤدي إلى نزاعات، خاصة عندما يسعى أحد الوالدين لنقل الطفل دوليًا دون موافقة الآخر."

ما الذي يجب فعله؟

أكد بايرون أن "الخبرة والسرعة" مهمتان إذا كانت هناك حالة اختطاف من قبل أحد الوالدين. وقال إن اختيار المحامي المناسب أمر حاسم، حيث تتطلب هذه الحالات "خبرة في نظامين قانونيين" للتوسط في عودة ناجحة للأطفال.

وقال: "بالمثل، من المهم التحرك بسرعة قبل أن يستقر الطفل في البلد الجديد. حتى بضعة أسابيع يمكن أن تحدث فرقًا حاسمًا في الوضع القانوني والعملي، وبمجرد أن يستقر الطفل في بيئة جديدة، تزيد التحديات بشكل كبير."

وأضاف مارون أنه من المهم "رفع قضية حضانة" وبدء الإجراءات في محاكم الأسرة في الإمارات **لتأسيس حقوق الحضانة** بموجب القانون الشخصي المعمول به. وقال: "هذا يضمن أن يتم الاعتراف رسميًا بالمطالبة القانونية للوالد على الطفل ويمكن أن تشكل أساسًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية. من الضروري الإبلاغ عن الأمر للسلطات مثل **الشرطة في الإمارات والسفارات المعنية** لتوثيق الاختطاف رسميًا وتعبئة المساعدة من كل من القنوات المحلية والدبلوماسية."

إجراءات وقائية

قال بايرون إن هناك العديد من **الإجراءات الوقائية التي يمكن للوالدين اتخاذها** إذا اشتبهوا في اختطاف من قبل أحد الوالدين. وقال: "تتوفر إجراءات داخل الإمارات للمساعدة في تقليل المخاطر، بما في ذلك حظر السفر، واحتجاز جوازات السفر، وأوامر مطابقة (Mirror orders) والسندات. يمكن أن تكون هذه الإجراءات فعالة جدًا على المدى القصير، ولكنها ليست مخصصة للاستخدام إلى أجل غير مسمى، حيث يمكن أن تقيد الحياة الأسرية الطبيعية والسفر."

وفقًا لمارون، كان من المهم أيضًا "تنفيذ اتفاقيات حضانة قانونية واضحة" لضمان الاعتراف بترتيبات الحضانة رسميًا من قبل محاكم الإمارات، مما يوفر إمكانية الإنفاذ القانوني المناسبة في حالة النزاعات.

دعا بايرون أيضًا إلى تطوير عملية واضحة وميسورة الوصول داخل الإمارات للوالدين للتقدم بطلب للحصول على أوامر انتقال. وقال إن هناك بعض التغييرات في الأفق بموجب محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي. وقال: "إذا تم تطويرها واختبارها عمليًا، يمكن أن توفر آلية قانونية واضحة وعادلة لمثل هذه الحالات. سيكون هذا تطورًا إيجابيًا لجميع العائلات في الإمارات، حيث سيوفر منتدى مفتوحًا لاتخاذ هذه القرارات المهمة بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى، دون اللجوء إلى العمل الأحادي الجانب."