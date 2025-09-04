تحذير في الإمارات من شركات وهمية تنتحل صفة مؤسسات مالية مرخصة

كما حذّرت الهيئة الجمهور من التعامل مع شركة إينفكس، والتي تدير أنشطتها عبر موقعي: inefex.pro و inefex.online. وأوضحت الهيئة أن «إينفكس» غير مرخصة لممارسة أي أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة داخل الإمارات، مؤكدة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات أو معاملات تتم مع هذه الجهة.