تحذير في الإمارات من شركات وهمية تنتحل صفة مؤسسات مالية مرخصة

أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيراً للمستثمرين بشأن أنشطة احتيالية تقوم بها جهات تنتحل صفة شركات مرخصة وتعمل دون ترخيص.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) عن جهة مجهولة الهوية تدّعي زوراً تمثيل شركة مينا كورب للخدمات المالية ذ.م.م. (OPC). وقد أوقفت هذه الشركة عملياتها بالفعل ولم تعد تُبرم عقوداً مع المستثمرين.
كما حذّرت الهيئة الجمهور من التعامل مع شركة إينفكس، والتي تدير أنشطتها عبر موقعي: inefex.pro و inefex.online. وأوضحت الهيئة أن «إينفكس» غير مرخصة لممارسة أي أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة داخل الإمارات، مؤكدة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات أو معاملات تتم مع هذه الجهة.
للوقاية من الاحتيال، نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بالتحقق من شرعية أي شركة من خلال الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة المتاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي: www.sca.gov.ae. ويمكن إتمام عملية التحقق بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية، واختيار "البيانات المفتوحة"، ثم الدخول إلى قسم "الشركات المرخصة".
وأكدت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات أو معاملات تتم مع جهات غير تابعة لها، داعية المستثمرين إلى توخي الحذر الشديد قبل الدخول في اتفاقيات أو تحويل أموال.
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها بحماية المستثمرين وضمان نزاهة المعاملات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت الهيئة إلى استمرار بعض الجهات في نشر إعلانات وبيانات تدّعي زوراً ممارسة أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.
وحذرت المستثمرين من التعامل مع الجهات غير المرخصة والتأكد دائماً من التراخيص عبر قنواتها الرسمية قبل الدخول في أي اتفاقية مالية.