تحذير عاجل من طيران الإمارات بشأن صلاحية جوازات السفر للمواطنين

وفقًا للوائح حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة صلاحية لمدة 6 أشهر على الأقل على جواز سفرهم أو بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم عند السفر إلى أي دولة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

حذّرت شركة الطيران من أنه في حال كانت صلاحية التأشيرة أقل من ستة أشهر، فلن يُسمح للفرد بتسجيل الوصول على متن الرحلة. ونصحت بشدة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكد من أن صلاحية التأشيرة تقع ضمن الإطار الزمني المسموح به قبل وصولهم إلى المطار لضمان سلاسة السفر.

في حالة عدم استيفاء صلاحية جواز السفر للمتطلبات، تتوفر خدمات تجديد جواز السفر في مكاتب الهجرة في مستوى الوصول في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

