تحذير طبي في الإمارات: العيادات المنزلية غير المرخصة قد تسبب إصابات وأضراراً دائمة

حذّر أطباء في الإمارات العربية المتحدة من أن الإجراءات الطبية والتجميلية غير المرخصة قد تُسبب أضرارًا جسيمة، وأحيانًا دائمة. ويأتي ذلك بعد إلقاء القبض على ثلاث نساء بتهمة إدارة عيادة غير قانونية من شقة سكنية.

أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، النساء بعد أن كشفت مداهمة عن معدات طبية وأدوية غير مرخصة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهن كنّ يُجرين علاجات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما يُعرّض السلامة العامة للخطر.

ذكّرت السلطات السكان بأن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب إجراء جميع الأعمال الطبية والتجميلية في منشآت مرخصة من قبل ممارسون مؤهلون.

ضرر دائم

تحدثت الدكتورة إيمان محمد توفيق، أخصائية الأمراض الجلدية في عيادة تجميل، بمقر شركة الدار في أبوظبي، عن المشاكل التي يواجهها المرضى بعد زيارة مقدمي الخدمات غير المرخصين.