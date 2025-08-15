تحذير طبي في الإمارات: العيادات المنزلية غير المرخصة قد تسبب إصابات وأضراراً دائمة

حذّر أطباء في الإمارات العربية المتحدة من أن الإجراءات الطبية والتجميلية غير المرخصة قد تُسبب أضرارًا جسيمة، وأحيانًا دائمة. ويأتي ذلك بعد إلقاء القبض على ثلاث نساء بتهمة إدارة عيادة غير قانونية من شقة سكنية.
أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، النساء بعد أن كشفت مداهمة عن معدات طبية وأدوية غير مرخصة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهن كنّ يُجرين علاجات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما يُعرّض السلامة العامة للخطر.
ذكّرت السلطات السكان بأن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب إجراء جميع الأعمال الطبية والتجميلية في منشآت مرخصة من قبل ممارسون مؤهلون.
تحدثت الدكتورة إيمان محمد توفيق، أخصائية الأمراض الجلدية في عيادة تجميل، بمقر شركة الدار في أبوظبي، عن المشاكل التي يواجهها المرضى بعد زيارة مقدمي الخدمات غير المرخصين.
وأضافت أن "المضاعفات الشائعة تشمل العدوى، والخراجات، وردود الفعل التحسسية، والحروق الناجمة عن الأجهزة غير الآمنة، والتورم، وإصابة الأعصاب، ونخر الأنسجة، والنتائج غير المتماثلة".
عالجنا مرضى احتاجوا إلى تصريف جراحي للخراجات الناتجة عن الحشوات الملوثة، وحروق ناتجة عن أشعة ليزر غير معايرة، وندوب بعد تقشير كيميائي غير مناسب. في بعض الحالات، كان الضرر دائمًا.
وأضافت أنه على الرغم من أن العلاجات التصحيحية قد تساعد، إلا أنها لا تستطيع دائمًا عكس الضرر. وقالت الدكتورة توفيق: "بمجرد أن يبدأ تلف الأعصاب أو تتشكل ندبات عميقة، غالبًا ما يكون الشفاء التام غير ممكن".
قال الدكتور روهيت كومار، المدير الطبي وأخصائي الجراحة العامة في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي، إن جميع الممارسين الطبيين والتجميليين في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن يحصلوا على ترخيص من هيئة الصحة بدبي، أو وزارة الصحة في أبوظبي، أو وزارة الصحة والوقاية.
قال: "عملية الترخيص دقيقة للغاية، وتتضمن التحقق من المؤهلات الأكاديمية، والخبرة المهنية، واجتياز امتحانات الترخيص، والتأكد من استيفاء العيادة لمتطلبات الصحة والسلامة والنظافة".
تخضع المرافق المرخصة للتفتيش الدوري، ويجب عليها اتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، والحفاظ على تعقيم المعدات، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للمرضى، والاستعداد لحالات الطوارئ. قال الدكتور كومار: "تتمتع العيادة المرخصة بالأنظمة اللازمة لتقليل المخاطر، بدءًا من معايير التعقيم ووصولًا إلى معدات الإنعاش والكوادر المدربة. أما المرافق غير المرخصة، والتي غالبًا ما تكون في الشقق أو الصالونات، فلا تتوفر فيها أي من هذه الضمانات. حتى أبسط المضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة".
حذّر الأطباء من أن الخدمات غير المرخصة، وإن كانت قد تفرض رسومًا أقل، إلا أنها تستبعد الضمانات التي تحمي المرضى. وصرح الدكتور توفيق قائلًا: "مع أنها قد تبدو أرخص، إلا أنها تستبعد وجود كوادر مؤهلة، ومنتجات معتمدة وقابلة للتتبع، وبيئات معقمة، ومكافحة العدوى، ومعدات صيانة سليمة، وتأمينًا ضد الأخطاء الطبية".
ذكر الأطباء أنهم عالجوا حالاتٍ بلغت فيها تكلفة الجراحة التصحيحية أضعاف تكلفة العلاج غير القانوني الأصلي. وقال الدكتور كومار: "استغرقت معاناة المرضى شهورًا من التعافي، وفي بعض الحالات، أصيبوا بتشوهات دائمة".
قال الأطباء أيضًا إن مقدمي الخدمات غير المرخصين غالبًا ما يستخدمون منتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية أو مخزنة بشكل غير صحيح. وصرح الدكتور كومار قائلًا: "قد تسبب هذه المنتجات ردود فعل تحسسية أو التهابات أو تشوهات أو حتى مضاعفات تهدد الحياة". وأضاف: "قد تفتقر المعدات غير المعتمدة إلى ميزات السلامة أو المعايرة المناسبة أو الاعتماد، مما يجعل النتائج غير متوقعة وضارة".
حثّ الأطباء المرضى على مراجعة ترخيص ممارسيهم الطبي عبر موقع هيئة الصحة بدبي الإلكتروني أو تطبيق هيئة الصحة بدبي شيريان قبل العلاج. تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:
لم يتم عرض ترخيص العيادة المرئي
العلاجات المقدمة في المنازل أو الصالونات أو غرف الفنادق
الأسعار أقل بكثير من متوسط السوق
لا توجد إيصالات رسمية أو نماذج موافقة
رفض إظهار ملصقات المنتج أو إثبات أصالته
عدم الرغبة في فتح العبوات المعقمة أمام المريض
تكتيكات المبيعات العدوانية أو الوعود بنتائج فورية أو مضمونة
"إذا كان هناك شيء غير مناسب، سواء كان الإعداد أو السعر أو بيانات اعتماد الممارس، فإننا نوصي بالانسحاب"، كما قال الدكتور توفيق.
صحتك ليست مجالاً للتهاون. الإجراءات الطبية والتجميلية تُغير جسمك، وقد تكون دائمة أحياناً. توفير المال مقدماً لا يستحق المخاطرة بسلامتك أو مظهرك أو حياتك، كما قال الدكتور كومار.
ذكر الأطباء أيضًا أن الوقاية خير من العلاج. وقال الدكتور توفيق: "المقدم المرخص لن يقدم نتائج أكثر أمانًا فحسب، بل سيرفض أيضًا الإجراءات غير الآمنة من البداية".
قال الدكتور كومار إن الوعي العام قد تحسن، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التثقيف، وخاصةً للجمهور الأصغر سنًا ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا للترويج للعديد من الخدمات غير القانونية عبر الإنترنت. وأضاف: "التعاون بين الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام ومقدمي الرعاية الصحية ضروري لمواجهة الإعلانات المضللة وتوجيه الناس نحو الخيارات الآمنة".
حثت شرطة دبي السكان على الإبلاغ عن أي نشاط طبي غير قانوني عبر خدمة «عين الشرطة» أو الاتصال على الرقم 901.