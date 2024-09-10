تحذير باللون الأحمر بسبب الضباب الكثيف اليوم
شهدت بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، حركة سير بطيئة للغاية بسبب تشكل الضباب الكثيف، حيث أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأحمر يشير إلى ضباب كثيف مع انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر، وتحذيراً باللون الأصفر للمناطق التي تشهد انخفاضا في الرؤية بسبب الضباب.
ونصحت الجهات المعنية السائقين بتوخي الحذر بسبب انخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بحدود السرعة المتغيرة المعروضة على لوحات المعلومات الإلكترونية. واستجابة للظروف، تم تطبيق نظام تخفيض السرعة، وخفض حدود السرعة إلى 80 كم/ساعة على العديد من الطرق الرئيسية والداخلية في أبوظبي.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، غطى الضباب مناطق رئيسية عدة صباح الثلاثاء. وشملت المواقع المتأثرة في دبي المناطق القريبة من مطار آل مكتوم الدولي، وإكسبو، وجبل علي، والمنهاد. وفي أبوظبي، لوحظ الضباب على طول طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، من المرفأ إلى الرويس، وكذلك في حبشان، ومدينة زايد، ورماح (منطقة الظفرة)، والخزنة، وسويحان (العين). بالإضافة إلى ذلك، استمر الضباب على طريق سيح سديرة باتجاه غنتوت، في الختم، وعلى طول طريق الشيخ محمد بن زايد من أم القيوين إلى رأس الخيمة.
قد تشعر ببعض الاضطراب في الطقس في وقت مبكر من اليوم بسبب تباطؤ حركة المرور. ونظراً لانخفاض حدود السرعة وانخفاض مستوى الرؤية، يتوقع سائقو السيارات حدوث ازدحام مروري على طريق الشيخ محمد بن زايد (E311) وطريق الإمارات.
كما يشير هذا الطقس الضبابي إلى تغير موسمي في المنطقة. ويمكن للسكان أن يتطلعوا إلى نهاية الصيف قريباً. ومن المتوقع أن يكون شهر سبتمبر هو الشهر الأخير من الموسم. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا في الليل، مع انخفاض إضافي خلال النصف الثاني من الشهر.
يتوقع سكان الدولة خلال شهر سبتمبر هطول أمطار رعدية في بعض مناطق الدولة، وذلك حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وذلك نتيجة لتشكل السحب الركامية في المناطق الشرقية، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية، مما يتسبب في هطول أمطار بدرجات متفاوتة.
الطقس اليوم
ومع ذلك، سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانا خلال النهار. وستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.
وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي ودبي حول 42 درجة مئوية و41 درجة مئوية على التوالي، فيما تتراوح الرطوبة بين 25 و90 في المائة.