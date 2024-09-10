تحذير باللون الأحمر بسبب الضباب الكثيف اليوم

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، غطى الضباب مناطق رئيسية عدة صباح الثلاثاء. وشملت المواقع المتأثرة في دبي المناطق القريبة من مطار آل مكتوم الدولي، وإكسبو، وجبل علي، والمنهاد. وفي أبوظبي، لوحظ الضباب على طول طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، من المرفأ إلى الرويس، وكذلك في حبشان، ومدينة زايد، ورماح (منطقة الظفرة)، والخزنة، وسويحان (العين). بالإضافة إلى ذلك، استمر الضباب على طريق سيح سديرة باتجاه غنتوت، في الختم، وعلى طول طريق الشيخ محمد بن زايد من أم القيوين إلى رأس الخيمة.