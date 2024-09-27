تحذير إماراتي للمواطنين في الولايات المتحدة مع اقتراب إعصار هيلين
طالبت سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة المواطنين الإماراتيين في ولايتي فلوريدا وكارولينا الجنوبية، بالإضافة إلى مدينة أتلانتا، بالاحتياط مع وصول الإعصار هيلين إلى اليابسة، وقد حذر المسؤولون من أن العاصفة لا تزال "خطيرة للغاية" أثناء توجهها إلى الداخل، والتي أدت إلى غرق الطرق والمنازل.
ودعت السفارة المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة الصادرة عن السلطات والاتصال على الرقم 0097180044444 أو 0097180024 في حالة الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي وهي خدمة تقدمها وزارة الخارجية لتسهيل التواصل مع الإماراتيين في الخارج.
وقد ضعفت قوة الإعصار هيلين يوم الجمعة بعد ساعات من وصوله إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث حذر المسؤولون من أن العاصفة لا تزال "خطيرة للغاية" أثناء توجهها إلى الداخل، والتي أدت إلى غرق الطرق والمنازل.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة أحدثت مساراً مدمّراً عبر فلوريدا وصولاً إلى ولاية جورجيا المجاورة، وحذر السكان من البقاء في مرمى "الرياح الكارثية" والعواصف العاتية والأمطار الغزيرة.
وقال المركز في نشرته الأخيرة "هذا وضع خطير للغاية ويهدد الحياة".
وتراجعت قوة العاصفة إلى الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات، مع سرعة رياح بلغت 90 ميلاً (145 كيلومتراً في الساعة)، بعد أن ضربت الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة كإعصار قوي من الفئة الرابعة يحمل رياحاً بلغت سرعتها 140 ميلاً في الساعة.
وانقطعت الكهرباء عن نحو 1.131.100 منزل وشركة في فلوريدا وأكثر من 90 ألف منزل وشركة في جورجيا مع تحرك العاصفة شمالاً، وفقاً لموقع التتبع PowerOutage.us.
وكان أكثر من 55 مليون أمريكي تحت حالة تأهب أو تحذير من الطقس بسبب إعصار هيلين، مع تحذيرات من حدوث أعاصير في شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا.
حذر المركز الوطني للأعاصير من هطول أمطار قد تصل إلى 51 سم في بعض المناطق، ومن فيضانات تهدد الحياة، بالإضافة إلى العديد من الانهيارات الأرضية في جميع أنحاء جبال الأبلاش الجنوبية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن المنطقة قد تتضرر بشدة، حيث لم تشهد المنطقة فيضانات منذ أكثر من قرن من الزمان.
وحذرت من أن "هذا سيكون أحد أهم الأحداث الجوية التي تحدث في الأجزاء الغربية من المنطقة في العصر الحديث".
وقالت مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "ديان كريسويل" للصحفيين "هذا سيكون حدثاً على العديد من الولايات مع إمكانية حدوث تأثيرات كبيرة من فلوريدا وحتى تينيسي".
تم تحذير سكان فلوريدا من عاصفة "لا يمكن النجاة منها"، حيث أظهرت صور على وسائل الإعلام المحلية منازل غارقة وأمطار غزيرة.
وقال مدير المركز الوطني للأعاصير مايك برينان "نتوقع أن نشهد فيضانات بسبب العاصفة يصل ارتفاعها إلى ما بين 15 و20 قدماً فوق مستوى سطح الأرض".
"ستصل المياه إلى قمة مبنى من الطابق الثاني. مرة أخرى، سوف يحدث سيناريو لا يمكن النجاة منه حقاً هنا في هذا الجزء من ساحل فلوريدا".
وأضاف برينان أن "الأمواج المصاحبة يمكن أن تدمر المنازل وتحرك السيارات، وسوف يرتفع مستوى المياه بسرعة كبيرة".
طلبت السلطات في مقاطعة تايلور بولاية فلوريدا من السكان الذين لم يغادوا منازلهم أثناء تلقي تحذيرات الإخلاء الإلزامي أن يكتبوا أسماءهم على أجسادهم باستخدام قلم دائم، للمساعدة في تحديد هويتهم في حالة مقتلهم.
أمر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بتعبئة الحرس الوطني وأمر الآلاف من أفراده بالاستعداد لعمليات البحث والإنقاذ.
وحذر من أن العاصفة القوية ستكون خطيرة وحث الجميع على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وقال دي سانتيس "لا يمكننا التحكم في مدى قوة هذا الإعصار. لا يمكننا التحكم في مسار الإعصار، ولكن ما يمكنك التحكم فيه هو ما يمكنك فعله لوضع نفسك في أفضل فرصة للتمكن من تجاوز هذا الأمر بطريقة آمنة".
قد يصبح إعصار هيلين أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عام - ومن المؤكد أنه سيكون الأكبر، حيث يبلغ عرضه حوالي 500 ميل.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس)