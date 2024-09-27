تحذير إماراتي للمواطنين في الولايات المتحدة مع اقتراب إعصار هيلين

طالبت سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة المواطنين الإماراتيين في ولايتي فلوريدا وكارولينا الجنوبية، بالإضافة إلى مدينة أتلانتا، بالاحتياط مع وصول الإعصار هيلين إلى اليابسة، وقد حذر المسؤولون من أن العاصفة لا تزال "خطيرة للغاية" أثناء توجهها إلى الداخل، والتي أدت إلى غرق الطرق والمنازل.

ودعت السفارة المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة الصادرة عن السلطات والاتصال على الرقم 0097180044444 أو 0097180024 في حالة الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي وهي خدمة تقدمها وزارة الخارجية لتسهيل التواصل مع الإماراتيين في الخارج.