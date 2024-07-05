تحذير إماراتي للمواطنين بعد ثوران بركان"إتنا" في إيطاليا

وأوضحت أنه في حالات الطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".

وذكرت تقارير إخبارية أن مطار كاتانيا أغلق مجاله الجوي بسبب الرماد المنتشر في الغلاف الجوي الناجم عن الانفجارات البركانية، وذكرت التقارير أن الرماد كان موجوداً على مدرجات الطائرات، حيث تقع كاتانيا عند سفح جبل إتنا.

في الوقت نفسه، أعلنت جزيرة سترومبولي حالة التأهب القصوى، حسبما ذكرت التقارير.