تحذير إماراتي للمواطنين بعد ثوران بركان"إتنا" في إيطاليا
أصدرت سفارة الإمارات في روما تحذيراً لمواطنيها بسبب ثوران بركان جبل إتنا في جزيرة "سترومبولي" ومدينة "كاتانيا" في إيطاليا.
ودعت جميع مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر. كما نصحت باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية.
وأوضحت أنه في حالات الطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".
وذكرت تقارير إخبارية أن مطار كاتانيا أغلق مجاله الجوي بسبب الرماد المنتشر في الغلاف الجوي الناجم عن الانفجارات البركانية، وذكرت التقارير أن الرماد كان موجوداً على مدرجات الطائرات، حيث تقع كاتانيا عند سفح جبل إتنا.
في الوقت نفسه، أعلنت جزيرة سترومبولي حالة التأهب القصوى، حسبما ذكرت التقارير.
ويعد جبل إتنا أحد أكثر البراكين نشاطاً في أوروبا وهو أطول بركان نشط في المنطقة. وقد اندلع آخر مرة بقوة في ديسمبر من العام الماضي.