تحذير إماراتي: تغيّر المناخ يهدد بوفاة 9 ملايين شخص سنوياً

لكنها حذّرت من أن التخاذل في هذه المرحلة الحرجة قد يكون كارثياً، مضيفة: "إذا توقفنا فجأة عن جهودنا للقضاء على آخر 36 حالة، فسوف تتضاعف الأعداد بسرعة هائلة، وسنعود قريباً إلى مئات الآلاف من حالات شلل الأطفال، ليس فقط في هذين البلدين بل في كل أنحاء العالم".