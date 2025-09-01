تحذير أحمر من الضباب لسائقي السيارات في أبوظبي

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات لطيفا مع احتمال ظهور بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة.
وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، سترتفع نسبة الرطوبة ليلًا وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تصل الرطوبة في أبوظبي ودبي إلى 85%.
تهب رياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة. ويكون البحر هادئًا في الخليج العربي وبحر عُمان.
في ساعات الصباح الباكر، أصدرت الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأحمر من الضباب لأجزاء من العاصمة، ألق نظرة على المناطق الضباب:
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء الضباب، وحثتهم على الالتزام بالسرعات المحددة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما شهدت بعض مناطق البلاد هطول أمطار مساء الأحد، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا برتقاليًا، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر من سوء الأحوال الجوية. وفي وقت سابق من اليوم، صدر تنبيه من انخفاض الرؤية مع هبوب الضباب على البلاد.