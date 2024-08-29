تحذير أحمر بسبب الضباب الكثيف وفرصة أمطار اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقاً.

وتشهد البلاد رطوبة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الصباح، كما تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، بينما تصل إلى 49 درجة مئوية في المناطق الداخلية.