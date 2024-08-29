تحذير أحمر بسبب الضباب الكثيف وفرصة أمطار اليوم
صدرت تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر في مناطق من الإمارات بسبب الضباب الكثيف صباح اليوم الخميس، مع الإشارة إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار اليوم بعد الظهر وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، مع استمرار الانخفاض في المناطق الساحلية والداخلية.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثتهم على الالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما خفضت الشرطة السرعة على عدد من طرق العاصمة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وهي: طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (جسر الوحيدة - الغويفات)، وطريق سويحان (مدينة زايد العسكرية - الفلاح)، وطريق محمد بن راشد (جسر الشهامة - الفلاح)، وطريق مكتوم بن راشد (نفق سيح السديرة - كيزاد)، وطريق محمد بن راشد (سيح السديرة - كيزاد).
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقاً.
وتشهد البلاد رطوبة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الصباح، كما تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، بينما تصل إلى 49 درجة مئوية في المناطق الداخلية.