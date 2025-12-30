تحذيرات من رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة ليلة رأس السنة في الإمارات

حذر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، السكان من هبوب رياح قوية وسريعة لمدة يومين، تستمر حتى عشية رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر (الأربعاء).
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد بلغت سرعة الرياح اعتباراً من مساء 30 ديسمبر 83.8 كم/ساعة في جبل مبرح، و78.8 كم/ساعة في الفرفار، و74.8 كم/ساعة في ضدنا. وللمقارنة، تصل سرعة الرياح الخفيفة إلى المعتدلة في الإمارات عادةً إلى 30 كم/ساعة، بينما تصل الرياح القوية إلى 60 كم/ساعة.
كما أصدرت الإدارة تنبيهات باللونين الأصفر والبرتقالي بسبب اضطراب البحر، والتي ستظل سارية المفعول حتى بعد منتصف ليل 31 ديسمبر بقليل.
ستنخفض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، مما سيؤدي إلى أجواء باردة خلال احتفالات ليلة رأس السنة للسكان والزوار. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية في بعض المناطق الداخلية بالدولة يومي 30 و31 ديسمبر.
ولن تقتصر تأثيرات الرياح القوية على اضطراب البحر فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية على اليابسة.
وتم تحذير السكان من التعرض المباشر للأجواء المغبرة، ويشمل ذلك إغلاق الأبواب والنوافذ عند التواجد في الداخل، واتباع قواعد المرور على الطرقات.