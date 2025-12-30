تحذيرات من رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة ليلة رأس السنة في الإمارات

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد بلغت سرعة الرياح اعتباراً من مساء 30 ديسمبر 83.8 كم/ساعة في جبل مبرح، و78.8 كم/ساعة في الفرفار، و74.8 كم/ساعة في ضدنا. وللمقارنة، تصل سرعة الرياح الخفيفة إلى المعتدلة في الإمارات عادةً إلى 30 كم/ساعة، بينما تصل الرياح القوية إلى 60 كم/ساعة.