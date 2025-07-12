تحذيرات من الضباب ودرجات حرارة تصل إلى 47 مئوية

في أبوظبي، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مناطق مثل جازيورة والقوع إلى 47 درجة مئوية، بينما قد تصل في مزيرعة إلى 46 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ ذروتها في أبوظبي حوالي 41 درجة مئوية.