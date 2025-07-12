تحذيرات من الضباب ودرجات حرارة تصل إلى 47 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللونين الأحمر والأصفر للضباب صباح السبت.
وفي منشور على موقع X، نصحت شرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع السرعات المتغيرة على اللوحات الإلكترونية.
ألق نظرة هنا على المناطق المتأثرة بالضباب في الصباح الباكر:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن يشهد سكان بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة يوم السبت، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
في أبوظبي، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مناطق مثل جازيورة والقوع إلى 47 درجة مئوية، بينما قد تصل في مزيرعة إلى 46 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ ذروتها في أبوظبي حوالي 41 درجة مئوية.
من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الأحد، خاصةً على طول المناطق الساحلية. وبشكل عام، سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور بعض السحب في المناطق الشرقية من البلاد.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، تشتد أحيانا وتصل إلى 30 كم/ساعة.
من المتوقع أن يكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان.