تحذيرات من السفارة الإماراتية في كندا بسبب الطقس السيء
دعت سفارة الدولة في كندا، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة السائدة.
ومن المتوقع حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد. ودعت السفارة، في منشور لها على موقع X، جميع مواطني دولة الإمارات المقيمين في كندا إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.
كما وفرت سفارة الإمارات الأرقام (0097180024 أو 0097180044444) للتواصل في حالات الطوارئ.
وقد غمرت الأمطار الغزيرة "تورونتو"، العاصمة المالية لكندا، في 16 يوليو/تموز، مما أدى إلى تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية. وقالت لجنة النقل في تورونتو إن القطارات كانت تتجاوز محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة، محطة يونيون.
وغمرت المياه نفق المشاة تحت الماء المؤدي إلى صالة الركاب في مطار بيلي بيشوب، الواقع على جزيرة قبالة وسط مدينة تورونتو، وتم إغلاقه مؤقتاً. وقالت شركة توزيع الطاقة المحلية إنها تستجيب لانقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي.
وشوهدت اضطرابات مرورية في تورونتو، وأغلقت العديد من المطاعم، مع انتظار العمال في الخارج لاستئناف عودة التيار الكهربائي.