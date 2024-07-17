تحذيرات من السفارة الإماراتية في كندا بسبب الطقس السيء

دعت سفارة الدولة في كندا، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة السائدة.

ومن المتوقع حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد. ودعت السفارة، في منشور لها على موقع X، جميع مواطني دولة الإمارات المقيمين في كندا إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.