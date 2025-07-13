الإمارات

تحذيرات ملونة بسبب الضباب وارتفاع درجات الحرارة

يكون الطقس مشمساً في معظم أنحاء الدولة، وتصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 42 درجة مئوية ك
الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

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من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الإمارات، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب شرقا.

ومن المتوقع أن يصبح الطقس رطبا خلال الليل وصباح الاثنين في بعض المناطق الساحلية.

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر لضباب صباحي في أجزاء من العاصمة أبوظبي. ألقِ نظرة:

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

سيكون الطقس مشمسًا في معظم أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 42 درجة مئوية كحد أقصى و31 درجة مئوية كحد أدنى.

وستشهد دبي ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية وانخفاضاً إلى 33 درجة مئوية، في حين ستشهد الشارقة المجاورة أيضاً نفس الدرجة من درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية وانخفاضاً إلى 33 درجة مئوية.

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