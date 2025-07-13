تحذيرات ملونة بسبب الضباب وارتفاع درجات الحرارة

وستشهد دبي ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية وانخفاضاً إلى 33 درجة مئوية، في حين ستشهد الشارقة المجاورة أيضاً نفس الدرجة من درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية وانخفاضاً إلى 33 درجة مئوية.