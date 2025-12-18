تحذيرات السلامة في الإمارات: "اخرج عند الضرورة القصوى"

توخي الحذر وسط الطقس القاسي المستمر: تصدر السلطات في الإمارات تنبيهات وتحث الجمهور على البقاء يقظين مع اجتياح الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الجزء الشمالي من البلاد وتقدمها نحو بقية الإمارات.
حثت وزارة الداخلية السكان على إعطاء الأولوية لسلامتهم خلال الظروف الجوية السيئة المستمرة، بما في ذلك الرياح القوية وتغير درجات الحرارة. أصدرت السلطة سلسلة من إرشادات السلامة للجمهور لاتباعها خلال هذه الفترة.
أكد المسؤولون على ضرورة تجنب السفر والخروج في الهواء الطلق. "اخرج عند الضرورة القصوى"، قال مستشار وزارة الداخلية، وحذر من الخروج أثناء الرياح القوية. يُنصح السائقون بشدة بالقيادة بأمان، بما في ذلك تقليل السرعة، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، والبقاء هادئين وحذرين أثناء القيادة.
أصدرت السلطات تحذيرات صارمة، تحث الجمهور على الابتعاد عن الوديان والقنوات المعرضة للفيضانات والبحر. يُحظر الوصول إلى المناطق الساحلية تمامًا خلال الظروف الجوية الحالية، ويُنصح السكان بتجنب الأماكن التي تميل إلى تجمع المياه فيها.
تم التوصية أيضًا باتخاذ تدابير السلامة المنزلية، مثل تأمين الأشياء المتحركة، والشرفات، والأسطح، وإزالة أي مواد خطرة من الأماكن الخارجية لمنع الحوادث.
أصدر المسؤولون في أبوظبي ودبي تحذيرات، تحث السكان على البقاء حذرين مع توقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وعواصف رعدية تجتاح الإمارات خلال الـ 48 ساعة القادمة.
حثت الإمارات الشركات الخاصة في جميع أنحاء البلاد على توخي الحذر وتنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة في أماكن العمل يومي الخميس والجمعة، 18 و19 ديسمبر. شددت السلطات على أهمية حماية صحة وسلامة العمال، خاصة أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق حيث قد يكون من الصعب مواصلة العمليات في ظل الطقس السيئ. تم حث أصحاب العمل على تقييم المخاطر بعناية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية الموظفين.
ذكر المسؤولون الجمهور بالاعتماد فقط على المصادر الموثوقة للحصول على تحديثات الطقس وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات المثيرة. اتباع هذه الإرشادات أمر بالغ الأهمية لحماية كل من السكان والعمال خلال فترات الطقس غير المستقر.