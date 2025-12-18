تحذيرات السلامة في الإمارات: "اخرج عند الضرورة القصوى"

حثت الإمارات الشركات الخاصة في جميع أنحاء البلاد على توخي الحذر وتنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة في أماكن العمل يومي الخميس والجمعة، 18 و19 ديسمبر. شددت السلطات على أهمية حماية صحة وسلامة العمال، خاصة أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق حيث قد يكون من الصعب مواصلة العمليات في ظل الطقس السيئ. تم حث أصحاب العمل على تقييم المخاطر بعناية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية الموظفين.