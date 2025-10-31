تحدي دبي للياقة يعود بأنشطة مبتكرة تجمع بين الرياضة والمتعة في "كايت بيتش"

يُعد هذا التحدي الممتع والمليء باللياقة البدنية واحدًا من عشرات الأنشطة الجديدة في قرية موانئ دبي العالمية كايت بيتش 30×30 للياقة البدنية، والتي ستُفتتح رسميًا للجمهور يوم السبت 1 نوفمبر، إيذانًا بانطلاق النسخة التاسعة من تحدي دبي للياقة. يستمر هذا الحدث، الذي يستمر شهرًا كاملًا حتى 30 نوفمبر، ويدعو جميع سكان المدينة إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني على مدار 30 يومًا.