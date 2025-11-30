تحدي دبي للياقة يعلن انتهاءه بجلسة يوغا عند غروب الشمس

اختتمت فعالية دبي للياقة التي استمرت شهرًا بلمسة مذهلة مساء الأحد، حيث احتشد الآلاف لجلسة يوغا جماعية عند غروب الشمس في حديقة زعبيل - وهي خاتمة هي الأولى من نوعها أضاءت المدينة بالطاقة، وبشكل غير متوقع، بالألعاب النارية. مع تلاشي ضوء النهار، تحولت الحديقة إلى ساحة يوغا واسعة في الهواء الطلق، جاذبة مقيمين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة.
مدت العائلات والمبتدئون والمتمرسون في اليوغا والمجربون لأول مرة أجسادهم وتنفسوا بتناغم، معلنين نهاية تحدي 30x30.
وانطلقت عروض الألعاب النارية المفاجئة بعد لحظات من انتهاء الجلسة الأخيرة، مما أسعد المشاركين والسكان في جميع أنحاء دبي ومنح النسخة التاسعة من تحدي اللياقة وداعًا لا يُنسى.
قاد إحدى الجلسات المسائية الأكثر ترقبًا ياش موراديا البالغ من العمر 24 عامًا — مدرب يوغا حاصل على 10 أرقام قياسية في موسوعة غينيس ولديه أكثر من 818,000 متابع. بدأت رحلته مع اليوغا في سن السابعة في مدرسة جوروكول التقليدية في الهند، واليوم، حقق كل أرقامه القياسية العالمية في دبي.
وفي معرض حديثه عن تأثير المدينة على نموه، قال موراديا لـ "خليج تايمز" إنه رأى مدى إعطاء سكان دبي الأولوية للرفاهية الآن. واستناداً إلى مساره الخاص، قال إن المدينة ألهمته لتجاوز حدوده.
وقال: "الناس يعطون الأولوية للصحة أكثر من أي وقت مضى. عندما أتيت إلى دبي في عام 2022، شعرت بالإلهام من الأنشطة المجتمعية هنا".
"الرقم القياسي الذي حطمته كان لوضعية العقرب - الاحتفاظ بها لأطول فترة. كان الرقم القياسي السابق أربع دقائق، واحتفظت بها لمدة 29 دقيقة. لم يكن الأمر لإثبات أي شيء لأي شخص. كان لفهم إمكاناتي الخاصة ورؤية إلى أي مدى يمكنني أن أدفع نفسي.
"دبي هي الأفضل في الكثير من الأشياء، لذلك شعرت أنه إذا كنت أفعل شيئًا في اليوغا... فلماذا لا أكون الأفضل في هذا المجال أيضًا؟"
بعد أن كرّس وقتًا لليوغا أكثر من الدراسة الأكاديمية في طفولته، يؤمن موراديا إيمانًا راسخًا بأهمية البدء في سن مبكر.
وأوضح: "البدء بممارسة اليوغا في سن السابعة ربما يكون أفضل مرحلة - فالأطفال منفتحون، مثل البذور التي يمكن تشكيلها. يمكن توجيه طاقتهم جيدًا"، فاليوغا تمنحك طاقة لليوم بأكمله. لذا، اتخذ الخطوة الأولى، حتى خمس إلى عشر دقائق من تمارين التنفس أو تحية الشمس تصنع فرقًا."
بينما كانت الألعاب النارية تتلألأ فوق حديقة زعبيل وآلاف الأشخاص يطوون حصائرهم، كانت الرسالة واضحة، التزام دبي بأسلوب حياة أكثر لياقة ونشاطًا لا يزداد فحسب؛ بل أصبح جزءًا من هوية المدينة.
سلط الحدث الضوء على مدى تبني اليوغا عبر الأجيال في دبي.
المشاركة سلمى فاطمة، البالغة من العمر عشر سنوات، والتي حضرت مع عائلتها، قالت إن الجلسة دفعتها بأفضل طريقة ممكنة.
قالت طالبة الصف الرابع في مدرسة الهلال الإنجليزية العليا: "لقد استمتعت حقًا، على الرغم من أن بعض الوضعيات كانت صعبة". "لكنني أمارس اليوغا في المدرسة. أريد أن أستمر في ممارستها".
بالنسبة للمقيمين منذ فترة طويلة مثل إيزل لازارتي، التي عاشت في دبي لمدة 16 عامًا، كانت الجلسة فرصة لإعادة الاتصال بممارسة كانت قد ابتعدت عنها.
وقالت: "أتطلع إلى تحدي دبي للياقة البدنية كل عام وأحاول الانضمام إلى جلسات مثل سباق دبي للجري أو قرية اللياقة البدنية". "هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي أجرب فيها اليوغا بشكل صحيح. كانت بعض الوضعيات صعبة، لكن الشعور كان رائعًا".
حضرت المغتربة الكورية الجنوبية جي يونغ، التي عاشت في دبي لمدة عامين ونصف فقط، على الرغم من أن لديها رحلة طيران للحاق بها في الليلة نفسها.
وقالت بضحكة: "أنا أسافر إلى الهند الليلة، لكنني ما زلت أرغب في حضور هذه الجلسة". "التدفق الديناميكي الذي عرضه مدرب اليوغا ديلان (فيرنر) كان مثيرًا للاهتمام للغاية. لقد كنت أيضًا في سباق دبي للجري وقمت بتحدي التجديف وقوفاً في حتا. كانت هذه المبادرة بأكملها مذهلة".
بالنسبة للمنظمين، شكّل الحفل الختامي الأول لفعالية دبي لليوغا خطوة مهمة نحو تحويل اللياقة البدنية إلى أسلوب حياة مشترك على مستوى المدينة.
قالت الريم آل رضا، مديرة تحدي دبي للياقة البدنية، إن الحدث يوضح مدى رسوخ ثقافة الحركة بعمق في جميع أنحاء الإمارة.
وقالت: "نحن فخورون جدًا بأن دبي يمكنها استضافة أحداث بهذا الحجم والجمع بين مختلف الفئات العمرية والثقافات". "يميل الناس هنا أكثر نحو حياة صحية. إنهم يحبون اللياقة البدنية، ويحبون الرياضة، ونحن ممتنون لأنه يمكننا إنشاء هذه التجارب لهم".
وصفت يوغا غروب الشمس بأنها إضافة رئيسية جديدة، وقالت إن الهدف هو جعلها في متناول الجميع - المقيمين والزوار على حد سواء.
وقالت: "هذا الحدث بأكمله اليوم هو إضافة جديدة لاستراتيجية دبي للياقة البدنية. إنه أحد فعالياتنا الجماهيرية الجديدة لهذه النسخة، وقد تم إنشاؤه لتلبية احتياجات المدينة بأكملها". "لقد كانت واحدة من أكبر النقاط البارزة وطريقة جميلة لاختتام التحدي. في جميع فعالياتنا، نتأكد أيضًا من أنها سهلة الوصول إليها بالكامل لأصحاب الهمم".