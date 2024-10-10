تحدي دبي للياقة البدنية يعود بفعاليات جديدة ومسابقات دولية
من المقرر أن تنطلق فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، النسخة الثامنة من هذا الحدث المرموق، في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستكون واحدة من أكبر الفعاليات على الإطلاق، وفقاً لمنظميها.
وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نحن في دبي قادرون على تحقيق إنجازات أكبر وتحطيم الأرقام القياسية التي سجلناها على مر السنين. وفي هذا العام، لدينا العديد من المسابقات الدولية التي ستقام في المدينة، ونحن على ثقة من أنها ستكون أكبر مسابقة لياقة بدنية في دبي على الإطلاق".
وسيشجع الحدث جميع المقيمين على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كل يوم لمدة 30 يوماً. من صندوق التمارين الرياضية المتنقل الذي يتنقل في جميع أنحاء الإمارة إلى الأنشطة تحت الماء، هناك الكثير مما يمكن لعشاق اللياقة البدنية استكشافه.
وبعد الإقبال الهائل الذي شهده سباق العام الماضي والذي بلغ أكثر من 35 ألف مشارك، تهدف نسخة هذا العام من سباق دبي للدراجات إلى أن تكون أكبر وأفضل، حيث تم فتح باب التسجيل للسباق بالفعل. وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن لراكبي الدراجات أن يتجولوا في شارع الشيخ زايد - حيث يمكنهم الاختيار بين مسار بطول 12 كيلومترًا أو مسار مناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات حول وسط مدينة دبي.
قرى اللياقة البدنية والفعاليات
ستقام هذا العام ثلاث قرى للياقة البدنية وأكثر من 23 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء المدينة. وستعود قرية اللياقة البدنية الشهيرة في كايت بيتش بأنشطة متنوعة للزوار من جميع الأعمار. وستقع قرية اللياقة البدنية التابعة لبلدية دبي داخل حديقة زعبيل. وستستضيف مجموعة متنوعة من مناطق اللياقة البدنية، بما في ذلك منطقة جديدة للكريكيت ونادي للجري ومنطقة للدراجات الهوائية ومنطقة لياقة للأطفال. وستعمل هذه القرية أيضًا كمركز توزيع رسمي للميداليات لسباق دبي للجري وسباق دبي للركوب.
وستقدم قرية اللياقة البدنية في حديقة الورقاء التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مجموعة متنوعة من الأنشطة، من ركوب الدراجات إلى مناطق متعددة الرياضات. ومن بين الميزات الرئيسية مركز لركوب الدراجات يضم 75 دراجة وميكانيكيين في الموقع، ونادي جري جديد، ومناطق مخصصة للأطفال والسيدات وعشاق كرة القدم.
سيقدم تقويم حافل بالأحداث على مدار 30 يومًا لعشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار. سيقام نصف ماراثون Plus500 في المدينة في 27 أكتوبر، حيث تبدأ المسارات من مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي. وللمرة الأولى، ستقام بطولة Premier Padel P1 في 3 نوفمبر في استاد دبي للسوق الحرة للتنس. سيتنافس بعض أفضل اللاعبين على جائزة قدرها 8 ملايين درهم في فئتي الرجال والنساء.
يمكن للمقيمين الاستمتاع بالمياه الهادئة والجبال الخلابة مع عودة فعالية دبي للتجديف على الألواح الخشبية إلى سد حتا في الثاني من نوفمبر. وسيتواجد مدربون معتمدون لتوجيه المشاركين على جميع مستويات الخبرة. وللمرة الأولى هذا العام، سيتمكن المشاركون في الفعالية أيضًا من الاستمتاع بجلسات التجديف بالكاياك المجانية في سد حتا. وستكون هذه الفترات متاحة طوال اليوم، وستكون متاحة حسب التوافر ويمكن حجزها في الموقع.
يعود سباق دبي الشهير يوم الأحد 24 نوفمبر ليختتم التحدي، حيث سيمر آلاف المشاركين عبر المعالم الشهيرة في دبي، ويختارون بين مسارات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات على طول شارع الشيخ زايد.