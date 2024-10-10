تحدي دبي للياقة البدنية يعود بفعاليات جديدة ومسابقات دولية

وبعد الإقبال الهائل الذي شهده سباق العام الماضي والذي بلغ أكثر من 35 ألف مشارك، تهدف نسخة هذا العام من سباق دبي للدراجات إلى أن تكون أكبر وأفضل، حيث تم فتح باب التسجيل للسباق بالفعل. وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن لراكبي الدراجات أن يتجولوا في شارع الشيخ زايد - حيث يمكنهم الاختيار بين مسار بطول 12 كيلومترًا أو مسار مناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات حول وسط مدينة دبي.