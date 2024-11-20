تحدي دبي للجري 2024: نصائح ذهبية ليوم السباق الكبير

سواء كنت تخطط لتسجيل رقم قياسي شخصي جديد في اللياقة البدنية أو كنت ترغب فقط في المشاركة من أجل المتعة، فهناك العديد من الأمور التي عليك وضعها في الاعتبار قبل ذلك اليوم. وفي حين أن الخبراء لديهم الكثير من النصائح، فإنهم يقولون إن القاعدة الذهبية هي الاستماع دائماً إلى جسدك. وفيما يلي إجابات للأسئلة التي قد تدور في ذهنك أثناء استعدادك لحدث الجري.