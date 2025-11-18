تحدي الـ 580 كم/ساعة: شرطة دبي تكشف أسرار بناء أسرع "درون" عالمياً

ما يبدو كلحظة تحطيم للأرقام القياسية يوم الإثنين بدأ بإخفاقات متكررة، وأجزاء محطمة، وفريق كاد أن يستسلم. وفي حديثها لصحيفة "الخليج تايمز" في معرض دبي للطيران 2025، وصفت الملازم أول ريم البلوشي من مركز الأنظمة الجوية غير المأهولة التابع لشرطة دبي كيف وُلدت أسرع طائرة بدون طيار في العالم وتحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس من "أحد أصعب التحديات الهندسية" التي واجهوها.

وقالت: "في البداية، سار كل شيء على نحو خاطئ. الحرارة، المحركات، الطقس. كان لدينا عشر محاولات فاشلة. في كل مرة كنا نطلقها، كان هناك شيء يفشل وكان لا بد من إيقاف المهمة".

هذا الأسبوع في معرض دبي للطيران 2025، شارك مركز الأنظمة الجوية غير المأهولة القصة الكاملة وراء هذا الإنجاز، كاشفاً كيف تجاوز فريق صغير الإخفاقات المتكررة ودرجات الحرارة القصوى والمواعيد النهائية الضيقة للوصول إلى رقم قياسي لم تحققه أي قوة شرطة من قبل.

وأوضحت أنه في إحدى التجارب المبكرة، اختفت الطائرة بدون طيار في السماء في ثوانٍ. وقالت: "لم تفشل الطائرة بدون طيار فحسب. بل أخذت الثقة معها. تعود إلى نقطة الصفر في كل مرة لفهم ما حدث".

وفقاً للبلوشي، كان التحدي الأكبر هو الحرارة، التي سببت إجهاداً خطيراً على المحركات والأنظمة الداخلية أثناء الطيران بسرعة عالية. وقالت: "أعدنا التصميم، وأعدنا البناء، واختبرنا مرة أخرى. كل حل أتى معه مشكلة جديدة. شعرنا وكأننا نحارب الوقت والهواء نفسه".

وصل الفريق في النهاية إلى لحظة حرجة حيث لم يبق لديهم سوى طائرة أخيرة للمحاولة النهائية. قالت: "لقد كانت الوحدة الأخيرة التي نمتلكها. لم نكن نعرف ما إذا كانت ستحلق أو ستسقط مثل البقية".

تحولت تلك المحاولة النهائية إلى نقطة الانطلاق. فبمواجهة الحرارة ورياح الصحراء، استقرت الطائرة، وتسارعت، وحققت سرعة قياسية في موسوعة غينيس بلغت 580 كيلومتراً في الساعة.

قالت البلوشي: "في تلك اللحظة، تغير كل شيء. لم يكن هذا مجرد رقم قياسي. كان دليلاً على أن شرطة دبي يمكنها تصميم واختبار وتشغيل أنظمة متقدمة تحدد مستقبل العمل الشرطي والسلامة".

تم تطوير الطائرة بدون طيار محطمة الرقم القياسي من قبل مركز الأنظمة الجوية غير المأهولة التابع لشرطة دبي بالتعاون مع لوك بيل ومايك بيل، وهما متخصصان دوليان في الطائرات بدون طيار معروفان بقدرتهما على دفع حدود إمكانيات الطيران عالية السرعة.

وقالت شرطة دبي إن هذه الشراكة تعكس التزاماً بالابتكار في الأنظمة الجوية وبناء تقنيات تدعم عمليات الاستجابة السريعة والسلامة العامة والاستعداد للطوارئ.