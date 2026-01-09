تحدي الـ 50 ماراثوناً.. عداء في دبي يركض لأجل "أوفى الأصدقاء"

يستعد عداء التحمل المقيم في دبي لمحاولة تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس من خلال الجري في 50 ماراثونًا متتاليًا بالكامل على الرمال، ليغطي مسافة إجمالية قدرها 2100 كيلومتر في 50 يومًا، ويهدف هذا الجهد إلى زيادة الوعي والدعم للكلاب المنقذة في الإمارات العربية المتحدة.

تُجرى هذه المحاولة، التي تتبع قواعد التحقق الصارمة التي وضعتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لدعم مركز الكلاب الضالة في الإمارات، وهو مأوى غير ربحي لا يقتل الحيوانات، ويرعى حاليًا أكثر من 1700 كلب منقذ.

سيبدأ مارك تيلفورد، العداء البريطاني البالغ من العمر 43 عامًا والذي انتقل إلى دبي العام الماضي، التحدي في 10 يناير بالقرب من تاون سكوير.