تحدي الـ 50 ماراثوناً.. عداء في دبي يركض لأجل "أوفى الأصدقاء"

يستعد عداء التحمل المقيم في دبي لمحاولة تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس من خلال الجري في 50 ماراثونًا متتاليًا بالكامل على الرمال، ليغطي مسافة إجمالية قدرها 2100 كيلومتر في 50 يومًا، ويهدف هذا الجهد إلى زيادة الوعي والدعم للكلاب المنقذة في الإمارات العربية المتحدة.
تُجرى هذه المحاولة، التي تتبع قواعد التحقق الصارمة التي وضعتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لدعم مركز الكلاب الضالة في الإمارات، وهو مأوى غير ربحي لا يقتل الحيوانات، ويرعى حاليًا أكثر من 1700 كلب منقذ.
سيبدأ مارك تيلفورد، العداء البريطاني البالغ من العمر 43 عامًا والذي انتقل إلى دبي العام الماضي، التحدي في 10 يناير بالقرب من تاون سكوير.
قال تيلفورد إنه انتقل إلى دبي واتخذ قرارًا بترك وظيفته في قطاع النفط والغاز من أجل التدريب بدوام كامل لما يصفه بأنه التحدي الأكثر تطلبًا له حتى الآن.
قال:
حقق العداء سابقًا رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس العام الماضي بإكماله 125 نصف ماراثون متتاليًا على جهاز المشي. هذه المرة، من المتوقع أن تكون المتطلبات البدنية أكبر بكثير.
يجب إكمال كل ماراثون على الرمال والانتهاء منه في نفس اليوم، دون تقسيم المسافة على جلسات متعددة.
قال تيلفورد:
وفقًا لإرشادات غينيس، يجب التحقق من محاولة الرقم القياسي بشكل مستقل كل يوم. أوضح تيلفورد أنه بينما تتطلب معظم الأرقام القياسية شاهدين، فإن طول مسافات جريه اليومية يعني الحاجة إلى أربعة شهود لتغطية المدة الكاملة.
يمكن للشهود المراقبة لمدة أقصاها أربع ساعات فقط، لذلك تم تقسيم الجري إلى فترتين كل صباح، من الساعة 6:30 صباحًا إلى 9 صباحًا ومن الساعة 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا. وقد يؤدي غياب شاهد واحد إلى إلغاء المحاولة بأكملها.
أدى هذا الشرط إلى دعوة عامة للمتطوعين من المجتمع، حيث حث تيلفورد السكان على التقدم كشهود احتياطيين في حال حدوث إلغاءات في اللحظة الأخيرة. قال: "هذا جهد جماعي. قد أقوم بالجري، ولكن بدون المجتمع، لا يمكن أن يسجل الرقم القياسي".
قال تيلفورد إن ربط التحدي برعاية الحيوان كان خيارًا متعمدًا. قال: "أحب الكلاب، وأرى الصراع المستمر الذي تواجهه منظمات مثل مركز الكلاب الضالة". "يدور هذا التحدي حول استخدام شيء صعب لمساعدة الآخرين الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم".
وفقًا لمركز الكلاب الضالة في الإمارات العربية المتحدة، تأتي الحملة في وقت حرج، حيث يستمر عدد الكلاب الضالة في الارتفاع بينما تتراجع التبرعات المنتظمة.
يعتمد الملجأ كليًا على الدعم العام لتمويل الغذاء والرعاية الطبية والصيانة العاجلة وأعمال البناء وفواتير الطب البيطري الحرجة. ستدعم أموال الرعاية أيضًا الكلاب الموضوعة في مرافق الرعاية المؤقتة ومرافق الإيواء الشريكة في دبي.
قالت الدكتورة أميرة ويليامز، مؤسسة مركز الكلاب الضالة في الإمارات العربية المتحدة: "مارك يقوم بالجري، لكن المجتمع هو المحرك". "سواء قدم شخص ما 50 درهمًا إماراتيًا أو 2.5 ساعة من وقته كشاهد، فإنهم يساعدون في حماية أكثر من 1600 روح".
يمكن لأفراد الجمهور دعم المبادرة بالتسجيل كشهود لوردية صباحية مدتها 2.5 ساعة أو برعاية التحدي. تبدأ الرعاية الفردية من 50 درهمًا إماراتيًا، بينما تبدأ الرعاية المؤسسية من 2500 درهم إماراتي، مع ذهاب 100 بالمائة من الأموال مباشرة إلى الملجأ.