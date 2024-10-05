تحدي اللياقة البدنية يعود إلى دبي في نوفمبر
يعود تحدي اللياقة البدنية في دبي مرة أخرى في نوفمبر المقبل، مع فتح باب التسجيل للحدث الذي يستمر لمدة شهر.
وينطلق الحدث يوم السبت 26 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 24 نوفمبر، ويمكن للمشاركين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com.
وتعد هذه الفعالية المجانية للصحة واللياقة البدنية لمدة 30 يومًا محاولة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا في جميع أنحاء العالم. هذه المرة، سيتمكن المسجلون من الفوز بفرصة إحضار ضيفين إلى دبي مع رحلات طيران الإمارات والإقامة الفندقية.
كما ستعود الفعاليات المميزة التي تسمح للسكان بالركض أو ركوب الدراجات عبر مواقع شهيرة على شارع الشيخ زايد هذا العام. ستقام النسخة الخامسة من سباق دبي للدراجات يوم الأحد 10 نوفمبر، في حين ستدعو النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات مئات الآلاف من العدائين للركض على الرصيف يوم الأحد 24 نوفمبر.
وفي هذا العام، تمت إضافة العديد من الأنشطة إلى المجموعة، مع قرية اللياقة البدنية 30x30 التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في حديقة الورقاء والتي تركز على ركوب الدراجات، وقرية اللياقة البدنية 30x30 الجديدة كلياً في حديقة زعبيل التابعة لبلدية دبي.
ستلبي قرية اللياقة البدنية في حديقة زعبيل احتياجات عشاق الجري وركوب الدراجات، حيث تضم منطقة للدراجات، وأندية للجري، وملاعب للكريكيت، ومسار طين صعب، ومسرح رئيسي للفعاليات.