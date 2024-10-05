تحدي اللياقة البدنية يعود إلى دبي في نوفمبر

يعود تحدي اللياقة البدنية في دبي مرة أخرى في نوفمبر المقبل، مع فتح باب التسجيل للحدث الذي يستمر لمدة شهر.

وينطلق الحدث يوم السبت 26 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 24 نوفمبر، ويمكن للمشاركين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com.

وتعد هذه الفعالية المجانية للصحة واللياقة البدنية لمدة 30 يومًا محاولة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا في جميع أنحاء العالم. هذه المرة، سيتمكن المسجلون من الفوز بفرصة إحضار ضيفين إلى دبي مع رحلات طيران الإمارات والإقامة الفندقية.

كما ستعود الفعاليات المميزة التي تسمح للسكان بالركض أو ركوب الدراجات عبر مواقع شهيرة على شارع الشيخ زايد هذا العام. ستقام النسخة الخامسة من سباق دبي للدراجات يوم الأحد 10 نوفمبر، في حين ستدعو النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات مئات الآلاف من العدائين للركض على الرصيف يوم الأحد 24 نوفمبر.