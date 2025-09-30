تحدي القراصنة: دبي تستثمر 223 ألف درهم في جذب أفضل العقول لتعزيز أمنها السيبراني

أعلنت شرطة دبي عن مبادرة رائدة في مجال الأمن السيبراني لشهر أكتوبر، تتضمن مسابقة "التقط العلم" (CTF) بمجموع جوائز يبلغ 223,000 درهم إماراتي. تهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف واستقطاب المواهب في مجال القرصنة الأخلاقية، وهي ركن أساسي في حملة أوسع نطاقًا للاحتفال بشهر التوعية بالأمن السيبراني العالمي.
حددت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هيكل مسابقة CTF، والتي ستُقسم إلى ثلاث فئات تستهدف مستويات مهارية مختلفة. يتنافس طلاب المدارس على جوائز بقيمة 40,000 درهم تُوزع على الفائزين الثلاثة الأوائل، بينما يتنافس طلاب الجامعات على جوائز بقيمة 78,000 درهم، ويتنافس المهنيون على النصيب الأكبر من جوائز المسابقة البالغة 95,000 درهم، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى.
وقال مسؤولون من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: "الهدف هو تحديد الأفراد الموهوبين في مجال اختبار الاختراق والذين يمكنهم المساهمة في وكالات الأمن في المستقبل".
يبدأ التسجيل في الأول من أكتوبر، وتستمر التصفيات الإلكترونية من 5 أكتوبر حتى نهاية الشهر. أما الجولة النهائية، فستُقام بحضور شخصي في نادي الضباط يومي 25 و26 أكتوبر.
وإلى جانب المسابقة، ستستضيف شرطة دبي سلسلة من الفعاليات طوال شهر أكتوبر لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين الجماهير الخارجية والداخلية.
وتشمل هذه المبادرات جلسات حوارية تستهدف الأفراد والشركات، ومنتدى متخصص حيث يمكن للشركات عرض منتجاتها وحلولها المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.
وستستهدف الحملة شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والشركات ومتخصصي الأمن السيبراني، من خلال فعاليات مصممة خصيصًا لكل فئة ديموغرافية.
إطلاق منصة رقمية جديدة
وفي إطار حملتها التوعوية، أطلقت شرطة دبي موقع ecrimehub، وهو موقع شامل مخصص لتثقيف الجمهور حول الجرائم الإلكترونية.
توفر المنصة معلومات أساسية حول أساسيات الجرائم الإلكترونية وتقدم إرشادات لضحايا الاحتيال الإلكتروني.
الميزة البارزة للموقع هي المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يستجيب حصريًا للاستفسارات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وتتضمن المنصة أيضًا إمكانية مبتكرة لتحليل الصور يمكنها اكتشاف الاحتيال المحتمل في الصور التي تم تحميلها.
سيستضيف مركز ecrimehub اختبارات أسبوعية تفاعلية كل يوم أحد وإثنين طوال شهر أكتوبر.
سيتم إدخال أعضاء الجمهور الذين يجيبون على الأسئلة الثلاثة بشكل صحيح في سحب على جائزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 30 أكتوبر.
في حين يتناول مركز حماية شرطة دبي عادة قضايا مثل التوعية بالمخدرات، والتأثير السلبي للأقران، والتدخين، والتنمر، والجرائم الإلكترونية، والسلامة المرورية، والتوعية الصحية للطلاب في المدارس والجامعات، فإن هذا الشهر سيشهد التركيز بشكل خاص على تعليم الأمن السيبراني.
وتعكس هذه المبادرة التزام شرطة دبي المستمر بالبقاء في صدارة التهديدات السيبرانية المتطورة وبناء القدرات المحلية في مجال الدفاع عن الأمن السيبراني.
وأشارت شرطة دبي إلى أنها تتخذ إجراءات فورية للتحقيق في أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني الاحتيالية المسؤولة عن عمليات الاحتيال، عند تلقي بلاغات عن عمليات احتيال أو أنشطة مشبوهة عبر المنصة، وربما إغلاقها.