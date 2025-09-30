تحدي القراصنة: دبي تستثمر 223 ألف درهم في جذب أفضل العقول لتعزيز أمنها السيبراني

حددت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هيكل مسابقة CTF، والتي ستُقسم إلى ثلاث فئات تستهدف مستويات مهارية مختلفة. يتنافس طلاب المدارس على جوائز بقيمة 40,000 درهم تُوزع على الفائزين الثلاثة الأوائل، بينما يتنافس طلاب الجامعات على جوائز بقيمة 78,000 درهم، ويتنافس المهنيون على النصيب الأكبر من جوائز المسابقة البالغة 95,000 درهم، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى.