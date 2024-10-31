"تحدي الغترة" مبادرة مجتمعية لتعزيز التراث الإماراتي

ومن بين التحديات التي طرحت هذا الأسبوع تشجيع الرجال والفتيان الإماراتيين على عدم نسيان "الغترة" عند الخروج من المنزل. وقد انتشرت هذه المبادرة على نطاق واسع في الدوائر الإماراتية، حيث قام عشرات الأطفال والبالغين بنشر مقاطع فيديو وصور لأنفسهم وهم يرتدون الغترة.