تحدي إنقاص الوزن يعود إلى رأس الخيمة مع فئة جديدة للعائلات

وفي الفئة "البدنية"، سيحصل الفائزون من الذكور والإناث على جوائز نقدية بقيمة 300، و200، و100 درهم لكل كيلوجرام من الوزن المفقود. أما في الفئة "الافتراضية"، سيحصل المشاركون على إجازات محلية، وباقات صحية، وقسائم طعام، وعضوية في صالة الألعاب الرياضية.