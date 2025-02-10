تحدي إنقاص الوزن يعود إلى رأس الخيمة مع فئة جديدة للعائلات
يمكنك الفوز بمبلغ يصل إلى 300 درهم إماراتي عن كل كيلوغرام تفقده مع عودة تحدي إنقاص الوزن السنوي في الإمارات العربية المتحدة في فبراير المقبل. سيُقام تحدي "إنقاص الوزن الأكبر" في رأس الخيمة في عامه الخامس الآن لمدّة 12 أسبوعاً ابتداءً من 21 فبراير إلى 22 مايو.
وقد تم فتح باب التسجيل للتحدي الآن، حيث تمت دعوة المشاركين للتسجيل مجاناً. وفي هذا العام، أضاف المنظمون فئة جديدة تشجع العائلات على إنقاص الوزن معاً.
وفي الفئة "البدنية"، سيحصل الفائزون من الذكور والإناث على جوائز نقدية بقيمة 300، و200، و100 درهم لكل كيلوجرام من الوزن المفقود. أما في الفئة "الافتراضية"، سيحصل المشاركون على إجازات محلية، وباقات صحية، وقسائم طعام، وعضوية في صالة الألعاب الرياضية.
وبحسب مستشفى رأس الخيمة، يعاني ما يقرب من 40% من البالغين و40% من الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة من السمنة، ممّا يساهم في ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.
وقال الدكتور "رضا صديقي"، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "حظيت مبادرتنا باهتمام كبير، ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بل على مستوى العالم، حيث أعرب المشاركون من مختلف البلدان عن اهتمامهم بالانضمام إلى التحدي. وقد بدأنا بالفعل في وضع الخطط لاستكشاف كيفية توسيع نطاق التحدي للوصول إلى جمهور أوسع".
وتشجع فئة "الأسرة" الجديدة الآباء والأطفال وجميع أفراد الأسرة على المشاركة معاً. ويمكن للمشاركين (ثلاثة على الأقل) التسجيل إما للتحدي البدني أو الافتراضي. وستفوز الأسرة التي تسجل أقصى معدل لفقدان الوزن بقسائم نمط حياة، وسيتم منح جوائز منفصلة للأزواج.
وتتطلب الفئة "البدنية" من المشاركين إجراء فحص للوزن في مستشفى رأس الخيمة في بداية ونهاية التحدي. أما بالنسبة للفئة "الافتراضية"، فيمكن فحص الوزن في عيادة محلية.
في تحدي الفريق المؤسسي، يحدد متوسط فقدان الوزن لأفضل 10 موظفين الفريق الفائز. وتدعو فئة فقدان الوزن في المدارس فرقاً مكونة من 10 موظفين أو أكثر من المدارس للتنافس. وسيتم تكريم المدرسة التي سجلت أقل متوسط لمؤشر كتلة الجسم لطلابها (الأولاد والبنات)، وسيتم منح الجوائز لكلا الفئتين.
وشهد تحدي العام الماضي مشاركة أكثر من 18 ألف مشارك، وتم منح الفائزين جوائز نقدية بقيمة 40 ألف درهم. وخسر أحد المغتربين البالغ من العمر 31 عاماً أكثر من 30 كيلوجراماً وفاز بجائزة قدرها 9 آلاف درهم.