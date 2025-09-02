"تحدي ألِف": عقد 100 ألف درهم لصانع المحتوى الفائز في إكسبو سيتي دبي

تم الإعلان عن تحدي محتوى رقمي في جناح "ألِف" في إكسبو سيتي دبي، حيث يمكن لصناع المحتوى في الإمارات المشاركة للفوز بعقد عمل مدته ثلاثة أشهر بقيمة 100ألف درهم إماراتي. ويشترط في المتسابقين إنتاج أربعة فيديوهات أصلية كل شهر خلال فترة العقد، مع فرصة الحصول على لقب "صانع المحتوى الرئيسي الأول" لـ"ألِف".
يعتمد التحدي، الذي يحمل اسم #تحدي_ألف، على تقديم مقطع فيديو قصير يتراوح طوله بين 15 إلى 60 ثانية يعبر عن تجربة جناح "أليف" الفضائي المستقبلي، والذي يجمع بين قصص من حقب تاريخية مختلفة مثل القوافل الصحراوية القديمة، ومهمات إلى كوكب المريخ، مع عروض ضخمة من ورشة "ويتا" صاحبة أعمال Lord of the Rings.
وقال المنظمون في بيان صحفي: "هذا التحدي ليس مجرد محاولة للانتشار أو تحقيق الشهرة، بل يهدف إلى صياغة ثقافة جديدة وكيف يراها العالم من خلال منصة رقمية متطورة لأحد أكثر معالم دبي السياحية حيوية وجاذبية".
كما حددت مدينة إكسبو دبي ثلاث خطوات بسيطة لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في الانضمام إلى التحدي:
التسجيل عبر الإنترنت لتقديم طلب للتحدي والحصول على تصريح Alif Creator Pass "مجاني"
زيارة جناح ألف وتصوير فيديو قصير في الفترة ما بين 1 سبتمبر و5 أكتوبر
النشر واستخدام الوسم @visitalif.ae و#AlifChallenge و#AlifCCC، ثم إرسال الرابط عبر نموذج رسمي
سيتم تقييم المشاركات على أساس الإبداع، الأصالة، التفاعل، والقدرة على الإلهام، وسيتم الإعلان عن الفائز في 12 أكتوبر خلال فعالية مهرجان مغامرات ألف الفضائية التي تتزامن مع أسبوع الفضاء الدولي. وسيحصل الفائز على فرص حصرية للدخول وراء الكواليس ويصبح الصوت الإبداعي لجناح "ألف" على المستويين المحلي والعالمي.