"تحدي ألِف": عقد 100 ألف درهم لصانع المحتوى الفائز في إكسبو سيتي دبي

تم الإعلان عن تحدي محتوى رقمي في جناح "ألِف" في إكسبو سيتي دبي، حيث يمكن لصناع المحتوى في الإمارات المشاركة للفوز بعقد عمل مدته ثلاثة أشهر بقيمة 100ألف درهم إماراتي. ويشترط في المتسابقين إنتاج أربعة فيديوهات أصلية كل شهر خلال فترة العقد، مع فرصة الحصول على لقب "صانع المحتوى الرئيسي الأول" لـ"ألِف".