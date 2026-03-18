تحديد موعد صلاة عيد الفطر في دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي (IACAD) أن صلاة عيد الفطر ستقام في تمام الساعة 6:40 صباحاً في إمارة دبي، وذلك في تاريخ 21 يناير 2026.

وستستقبل جميع مساجد الإمارة المصلين لأداء الصلاة، حيث حثت السلطات السكان على التوجه إلى أقرب مسجد لمنازلهم. وتأتي هذه الخطوة لضمان سهولة الوصول والحفاظ على السلامة العامة، مع اكتمال كافة الاستعدادات في مرافق المساجد. كما ستتولى شرطة دبي تنظيم حركة المرور لضمان مرونة تنقل المصلين.

ووجهت السلطات نصيحة للسكان بضرورة الوصول مبكراً والالتزام بالتعليمات لضمان تجربة آمنة ومنظمة للجميع.