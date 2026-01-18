تحديد غرة شعبان وموعد بدء شهر رمضان المبارك لعام 2026

لم يُرصد هلال شهر شعبان، الشهر الثامن في التقويم الهجري، في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 18 يناير. وهذا يعني أن يوم الإثنين 19 يناير سيكون المتمم لشهر رجب (30 رجب)، وأن الشهر الهجري التالي سيبدأ رسمياً يوم الثلاثاء 20 يناير.
في التقويم الإسلامي، شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان. وبالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، يعد هذا هو وقت الاستعداد للشهر الكريم، الذي يصوم فيه المؤمنون من الفجر حتى الغسق.
تستمر الأشهر الهجرية لمدة 29 أو 30 يوماً، وذلك يعتمد على رؤية الهلال. وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، ستجتمع لجان رؤية الهلال الرسمية لتحديد موعد البدء الرسمي لشهر رمضان. وإذا تمت الرؤية في هذا اليوم، يبدأ الشهر الفضيل في اليوم التالي.
وهذا يعني أن رمضان 2026 سيبدأ إما يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير. وفي هذا العام، تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو اليوم الأول المرجح لشهر رمضان، ولكن يظل هذا الأمر معتمداً على رؤية الهلال.
ستأتي نهاية الشهر الكريم بأول عطلة نهاية أسبوع طويلة في دولة الإمارات لهذا العام، حيث يحتفل السكان بعيد الفطر، وهو المهرجان الإسلامي الذي يحتفي بإتمام الصيام.