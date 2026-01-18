تحديد غرة شعبان وموعد بدء شهر رمضان المبارك لعام 2026

وهذا يعني أن رمضان 2026 سيبدأ إما يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير. وفي هذا العام، تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو اليوم الأول المرجح لشهر رمضان، ولكن يظل هذا الأمر معتمداً على رؤية الهلال.