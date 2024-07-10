تحديث نظام الطوارئ في المركبات لخفض الوفيات بنسبة 10%
أقر مجلس الوزراء الإماراتي يوم الثلاثاء اللوائح الفنية لتحسين اتصالات الطوارئ في المركبات، والتي تسمى بنظام "الاتصال الإلكتروني (e-call)"، والتي تهدف إلى خفض زمن استجابة خدمات الطوارئ بنسبة 40 في المائة.
ويعمل نظام الاتصال الإلكتروني (e-call)، المثبت في بعض المركبات، عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى الشرطة بمجرد اكتشاف أجهزة الاستشعار داخل السيارة لحادث خطير، وتشمل المعلومات طراز السيارة والموقع ونوع الوقود وعدد الركاب داخل السيارة.
ويهدف تحديث نظام الاتصال الإلكتروني (e-call)، الذي تم إطلاقه لأول مرة في أبوظبي عام 2021، إلى خفض عدد الوفيات على الطرق بنسبة 2 إلى 10 في المائة وتقليل حالات الإصابات الخطيرة بنسبة 2 إلى 15 في المائة، كما يعمل على تسريع مدة الرد على مكالمات الطوارئ بمعدل أربع دقائق فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات على الطرق في الإمارات بنسبة 3 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقاً للبيانات المفتوحة الصادرة في مايو عن وزارة الداخلية. وكان هناك 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء الدولة في عام 2023، مقابل 343 حالة وفاة مسجلة في عام 2022. ومع ذلك، كانت أرقام 2023 أقل بنسبة 8 في المائة من 381 حالة وفاة مسجلة في عام 2021.
إنقاذ سريع
وتم تطوير نظام الاتصال الإلكتروني (e-call) أو فزعة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (TDRA) وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس السابقة (التي تم دمجها في نهاية المطاف مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة) بالتعاون مع الشرطة.
كما هو الحال في أبو ظبي، تم إصدار ميزة مماثلة في البداية في شرطة دبي تسمى AML (تحديد موقع الجهاز المتقدم) والتي تمكن الهواتف المحمولة من إخطار الشرطة بعد وقوع حادث، وكان الاختلاف في حالة ميزة AML (تحديد موقع الجهاز المتقدم)، حيث كان على الراكب الاتصال بالرقم 999 حتى يتم إرسال المعلومات بينما في نظام الاتصال الإلكتروني (e-call)، يمكن للسيارة إجراء المكالمة تلقائياً كما يمكن تفعيله يدوياً بضغطة زر.
وعندما يتم إرسال تقرير الحادث، يقوم الضباط في غرفة العمليات بإجراء مكالمة من خلال النظام للتحدث مع الركاب للتحقق مما إذا كانوا واعين. ويتم بعد ذلك إرسال فريق الإنقاذ للوصول إلى موقع الحادث خلال دقائق معدودة.