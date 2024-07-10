تحديث نظام الطوارئ في المركبات لخفض الوفيات بنسبة 10%

ويهدف تحديث نظام الاتصال الإلكتروني (e-call)، الذي تم إطلاقه لأول مرة في أبوظبي عام 2021، إلى خفض عدد الوفيات على الطرق بنسبة 2 إلى 10 في المائة وتقليل حالات الإصابات الخطيرة بنسبة 2 إلى 15 في المائة، كما يعمل على تسريع مدة الرد على مكالمات الطوارئ بمعدل أربع دقائق فقط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات على الطرق في الإمارات بنسبة 3 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقاً للبيانات المفتوحة الصادرة في مايو عن وزارة الداخلية. وكان هناك 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء الدولة في عام 2023، مقابل 343 حالة وفاة مسجلة في عام 2022. ومع ذلك، كانت أرقام 2023 أقل بنسبة 8 في المائة من 381 حالة وفاة مسجلة في عام 2021.