تحديث سياسة أعمار القبول بالمدارس الحكومية لعام 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 في المدارس الحكومية بدولة الإمارات سيتبع سياسة القبول المحدثة القائمة على العمر.
بموجب هذه السياسة، سيكون الأطفال المولودون بين 1 يناير و31 ديسمبر 2022، والذين يبلغون الرابعة من العمر بحلول 31 ديسمبر من عام التسجيل، مؤهلين للالتحاق بالروضة الأولى (KG1). أما المولودون بين 1 يناير و31 ديسمبر 2021، والذين يبلغون الخامسة من العمر بحلول 31 ديسمبر، فسيكونون مؤهلين للالتحاق بالروضة الثانية (KG2)، بينما سيتم قبول الطلاب المولودين بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020، والذين يبلغون السادسة من العمر بحلول 31 ديسمبر، في الصف الأول.
بالنسبة للأطفال الذين لم يكونوا مؤهلين للتسجيل في العام الدراسي 2025-2026 لأن تواريخ ميلادهم تقع بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021، سيُمنح أولياء الأمور خيار تسجيلهم إما في الروضة الأولى (KG1) أو الروضة الثانية (KG2).
جاء ذلك في إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 في 9 فبراير ويستمر حتى 6 مارس.
التسجيل مفتوح للطلاب الإماراتيين ويشمل أربع فئات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر: الطلاب الجدد، والمنتقلون من المدارس الخاصة، والطلاب القادمون من مدارس خارج الدولة، والطلاب المنتقلون بين المدارس الحكومية.
وفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإن الالتزام بالجدول الزمني للتسجيل ضروري لضمان استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، مما يتيح التخطيط المبكر لتوزيع الطلاب بناءً على المناطق الجغرافية، ومتطلبات التوظيف، والكتب المدرسية، وخدمات النقل المدرسي.
يمكن لأولياء الأمور تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم في الإمارات. كما حثت الوزارة أولياء الأمور على تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بهويتهم الرقمية واختيار خدمات النقل المدرسي أثناء التسجيل لضمان توفرها في بداية العام الدراسي.
وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنها مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع، سيتمكن الأطفال في دولة الإمارات من بدء مرحلة ما قبل الروضة في سن الثالثة إذا بلغوا الثالثة في أي وقت خلال عام القبول اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027. يغير هذا التعديل الحد الأدنى للعمر من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر، مما يسمح للعديد من الأطفال المولودين بين سبتمبر وديسمبر ببدء الدراسة قبل عام.
ولكن، مع بدء المدارس في تطبيق التغييرات، تقول بعض العائلات إنها تضطر إلى إعادة النظر في خطط القبول التي كانت قد انتهت منها بالفعل، حيث تم نقل بعض الأطفال إلى مجموعات صفية أعلى أو طُلب منهم البدء في وقت أبكر مما كان متوقعًا.