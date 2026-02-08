تحديث سياسة أعمار القبول بالمدارس الحكومية لعام 2026

وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنها مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع، سيتمكن الأطفال في دولة الإمارات من بدء مرحلة ما قبل الروضة في سن الثالثة إذا بلغوا الثالثة في أي وقت خلال عام القبول اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027. يغير هذا التعديل الحد الأدنى للعمر من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر، مما يسمح للعديد من الأطفال المولودين بين سبتمبر وديسمبر ببدء الدراسة قبل عام.