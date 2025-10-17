تحديث التفتيش في سوق العمل الإماراتي بجهاز تعقب السلامة الذكي

بهدف تسهيل ومراقبة تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل في دولة الإمارات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الجمعة، أحدث مشاريعها الرقمية، وهو متتبع السلامة الذكي، والذي يهدف إلى تحديث التفتيش الميداني والرقابة التنظيمية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن جهاز التتبع الذكي، الذي تم الكشف عنه في معرض جيتكس العالمي 2025، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، سيعمل "كعامل تمكين رئيسي للمفتشين، ودعم المراقبة الذكية وتحسين حوكمة سوق العمل".

وقالت شيماء يوسف العوضي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون تنمية وتنظيم سوق العمل: "يجسد المشروع سعينا إلى تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإشراف الميداني وتبسط مراقبة وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للريادة في التميز والابتكار في الخدمة العامة".

كيف يعمل

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن نظام Smart Safety Tracker "مصمم ليكون بمثابة شريك ذكي للمفتشين، حيث يقوم بتحليل الصور والبيانات الميدانية تلقائيًا لتحديد الانتهاكات والمخاطر المحتملة، مثل عدم وجود معدات الحماية، أو ممارسات العمل غير الآمنة، أو تراكم المواد الخطرة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن النظام يتمتع بمستوى من الدقة والسرعة يفوق الملاحظة البشرية التقليدية، مضيفة: "يعتمد النظام على خوارزميات التعلم العميق المدربة على آلاف السيناريوهات الواقعية في أماكن العمل، مما يمكّنه من اكتشاف الأنماط غير الآمنة لحظة حدوثها".

يقوم نظام GenAI بعد ذلك بتحليل النتائج وصياغة تقارير ذكية بلغة طبيعية تُحدد نوع المخالفة وموقعها، وشدتها المحتملة، والإجراءات التصحيحية المُوصى بها. تُقلل هذه العملية بشكل كبير من الجهد المبذول من قِبل مفتشي الميدان، إذ تُمكّن من تحويل البيانات الميدانية في الموقع إلى قرارات استباقية قائمة على البيانات، مما يُمكّن المفتشين من التركيز على التحليل والتقييم بدلاً من المهام الروتينية.

يدعم المشروع الأولويات الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز رفاهية وسعادة العمال من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو جعل أماكن العمل في جميع أنحاء الإمارات أكثر أمانًا واستدامة، كما أضاف العوضي، الذي يشغل أيضًا منصب وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

'العين'

في وقت سابق خلال معرض جيتكس، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام "العين" المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، للتحقق من صحة الوثائق، مثل الصور الشخصية وجوازات السفر والشهادات الأكاديمية، بما يضمن دقتها وصحتها. وهذا يُسهّل عملية التحقق من الوثائق وإصدار التصاريح ويزيد من دقتها وكفاءتها، بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو خدمات الحكومة الذكية.

