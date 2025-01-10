تحديثات قانون الأسرة في الإمارات: تمديد سن الحضانة وتبسيط حل النزاعات

وأضاف الدكتور "حسن": "هذه الأحكام تلغي التأخيرات الطويلة التي كانت تترك الأسر في حالة من الغموض في السابق، وخاصة في المسائل التعليمية، حيث قد تستغرق النزاعات ما يصل إلى عام لحلها".