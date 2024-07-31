تحديثات أمنية لمستخدمي"جوجل كروم" بالإمارات

نبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات مستخدمي"جوجل كروم" Google Chrome إلى وجود تحديث أمني يوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت "جوجل"Google تحديثات أمنية لمعالجة الثغرات الأمنية في إصدار سطح المكتب وإصدار Android من Chrome.

وأوصت هيئة الإنترنت المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدار - Chrome 127 (127.0.6533.84) لنظام Android، الذي سيصبح متاحاً على Google Play خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتضمن الإصدار الجديد تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء، كما يتضمن ثلاثة إصلاحات أمنية.

وفي الأسبوع الماضي، تم حث المستخدمين في الإمارات على التحديث إلى أحدث إصدار بعد أن أصدرت الشركة تحديثات أمنية.