تحديات منتصف العمر..الفوز على تقدم السن بالرياضة

"لم يسمح لي والدي بركوب الدراجة عندما كنت طفلاً، كان يخشى أن أسقط وأؤذي نفسي، لذلك اعتدت أن أفعل ذلك سراً". بعد تبني ركوب الدراجات كرياضة، قال إنها أصبحت واحدة من أكثر أنشطته الممتعة. كما بدأ في أخذ دروس السباحة. "أثناء نشأتي، اعتدنا الذهاب إلى الساحل في لبنان والسباحة هناك، لكنني لم أكن أمتلك التقنية المناسبة".