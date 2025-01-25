تحديات منتصف العمر..الفوز على تقدم السن بالرياضة
على عكس القول المأثور "كما ينحني الغصن تنمو الشجرة"، فإن العديد من الرياضيين في سباقات التحمل في أبو ظبي لم يمارسوا الرياضة إلا في منتصف العمر - حتى أن بعضهم بدأ ممارسة الرياضة بعد سن الستين.
كان الدكتور زياد قاسم رجلاً قليل الكلام، قلق الطبع، وبالكاد كان يستطيع الجري لمسافة 3 كيلومترات. وبعد أن أصبح رياضياً منتظماً في سن الخامسة والستين، وأنهى أول ماراثون كامل (42.1 كيلومتر) في سن السابعة والستين، تجاوزت المكاسب التي حققها الرضا العاطفي وفقدان الوزن الزائد. فقد تخلص من التوتر والقلق اللذين منعاه حتى من احتساء رشفة من القهوة.
"كان الكافيين يزعجني من قبل، أما الآن فقد أصبحت ملك القهوة! أستطيع الاستمتاع بها في أي وقت دون أن أشعر بالانزعاج"، هكذا قال طبيب الأسنان البالغ من العمر 68 عامًا.
"كما جعلتني الرياضة أكثر اجتماعية. لم أكن أحب الثرثرة كثيرًا، أما الآن فأستمتع بالمشاركة في مواضيع مثيرة للاهتمام مع الآخرين."
بدأ المغترب اللبناني رحلته في اللياقة البدنية بعد أن دعاه أحد مرضاه للانضمام إلى مجموعته المجتمعية فريق أبوظبي للجري (ADRT) في عام 2021.
"لقد استمتعت بروح المجتمع والأجواء الممتعة وتكوين صداقات جديدة. كما فقدت حوالي 8 كجم من وزني؛ كل هذا جعلني مدمنًا على الرياضة ودفعني لتجربة تحديات جديدة."
ووصف الدكتور قاسم كيف استعاد ذكريات الطفولة الممتعة من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات والسباحة.
"لم يسمح لي والدي بركوب الدراجة عندما كنت طفلاً، كان يخشى أن أسقط وأؤذي نفسي، لذلك اعتدت أن أفعل ذلك سراً". بعد تبني ركوب الدراجات كرياضة، قال إنها أصبحت واحدة من أكثر أنشطته الممتعة. كما بدأ في أخذ دروس السباحة. "أثناء نشأتي، اعتدنا الذهاب إلى الساحل في لبنان والسباحة هناك، لكنني لم أكن أمتلك التقنية المناسبة".
لقد أصبح الدكتور قاسم الآن مشاركًا منتظمًا في سباقات الترايثلون المحلية - ولم يردعه حادث صغير خلال تجربته الأولى في خورفكان قبل ثلاث سنوات، عندما واجه جفافًا شديدًا تسبب في إغمائه عند خط النهاية.
وأضاف "لم أكن أعلم أنني يجب أن أتناول الأملاح لتجنب الجفاف، لذلك شعرت بالسخونة أثناء الجري، فنقلتني سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وكنت بخير بعدها، وتعلمت درسًا عن كيفية تجنب مثل هذه الحوادث، وشاركت بعد ذلك في العديد من مسابقات الترايثلون".
الركض للتخلص من التوتر
قررت رشا كبارة ألا تشعر بالشيخوخة والتعب، فقررت أن تصبح رياضية وماراثونية بعد أن أرسلت بناتها إلى الجامعة ووجدت وقت فراغ لنفسها.
"رأيت إعلانًا على فيسبوك عن مجموعة تدريب للجري من أجل ماراثون أدنوك في عام 2019. قررت الانضمام إليهم وركضت مسافة 10 كيلومترات في ذلك العام."
"ثم حثثنا المدرب الذي دربنا، يوسف رشدي، على تشكيل فريق للجري، حتى لا نتوقف بعد السباق"، وقالت اللبنانية البالغة من العمر 53 عامًا. "بعد فترة وجيزة، تم تشكيل فريق الجري في أبوظبي، وعندما ضرب الوباء، أدركت أن الجري سيكون السبيل الوحيد بالنسبة لي للتخلص من التوتر".
احتضنت هوايتها الجديدة، وبدأت في المشاركة في سباقات افتراضية قبل أن تصبح الأحداث العامة متاحة مرة أخرى، وفي عام 2021، أنهت أول ماراثون كامل لها.
"لقد كان عام التحديات، كنت قد بلغت الخمسين من عمري ولم أكن أريد أن أشعر بأنني أتقدم في السن ولا أستطيع التحرك، لذلك تحديت نفسي بالركض في الماراثون بالكامل؛ تدربت لمدة ستة أشهر وأنهيته دون أي إصابات"، هكذا قال كبارة.
ضحكت عندما تذكرت مرورها بعائلتها التي كانت تهتف لها عند نقطة العشرين كيلومترًا، وتحييهم بسعادة قائلة: "أحبكم!". "لكن عندما مررت بهذه النقطة مرة أخرى خلال الدورة الثانية عند الأربعين كيلومترًا، كنت متعبة للغاية ومحبطة، لدرجة أنني صرخت: لماذا سمحتم لي بفعل هذا؟"
ظلت إرهاق اليوم ذكرى ممتعة تستخدمها كبارة لدفعها إلى الأمام في مواجهة كافة أنواع تحديات الحياة. وواصلت ممارسة الرياضة، بما في ذلك دروس القوة، والجري على المضمار، والثنائي الرياضي، وتتطلع الآن إلى سباقات الترياتلون.
الرجل الحديدي البالغ من العمر 42 عامًا
لم يكن الدكتور محمد الهاشمي ملتزمًا بالرياضة أو بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في العشرينيات والثلاثينيات من عمره. والآن، وهو في الأربعينيات من عمره، أكمل في الأشهر الستة الماضية بطولتين كاملتين للترايثلون - والمعروفة أيضًا باسم الرجل الحديدي - حيث يتعين على الرياضيين إكمال سباحة لمسافة 3.8 كيلومتر، ومسار ركوب دراجات لمسافة 180 كيلومترًا، وماراثون كامل قبل وقت محدد.
كما أنه شارك في سباق سباحة لمسافة 5 كيلومترات يُعرف باسم نصف رجل المحيط (رجل المحيط الكامل هو 10 كيلومترات)، خلال بطولة العالم النهائية في دبي في ديسمبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من خوضه ماراثون أبو ظبي.
وقال الإماراتي البالغ من العمر 42 عاماً: "شعرت أنني صعدت بالفعل إلى أعلى السلم الأكاديمي بالحصول على درجة الدكتوراه، والسلم الاجتماعي بإنجاب خمسة أطفال، والآن حان الوقت لأفعل شيئاً لنفسي وأصعد السلم المادي".
بدأ بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام "لأنها أكثر ملاءمة وأسهل للبدء"، كما قال. "كنت أتدرب بمفردي، وأتابع مقاطع فيديو تدريبية على يوتيوب. وبعد الصالة الرياضية، اعتدت على الجري لمسافات قصيرة، حوالي 3 كم كحد أقصى".
أصبحت جولات الجري أطول وأكثر قوة بعد أن دعاه أحد زملائه للانضمام إلى جولات الجري اليومية التي ينظمها فريق الجري في أبوظبي. ولأنه كان يستمتع بروح الجماعة وتشجيع المجموعة، فقد أصبح مهتمًا برياضات التحمل.
قال قائد فريق ضمان الشركة: "لقد انجذبت إلى الجري لمسافات أطول والرياضات التي تتطلب التحمل لأنها أصبحت شكلاً من أشكال التأمل وإزالة السموم من العقل، إنه وقتي الجيد".
"لقد استفدت من الرياضة نفسيًا. لم تعد الأشياء التي كانت تثير غضبي تزعجني. انتهى رد الفعل المبالغ فيه والقلق بالرياضة."
ويصف عام 2024 بأنه عام الإنجازات، حيث تضمن العديد من مسابقات الترايثلون لمسافات طويلة على مدار العام، وتمثيل الإمارات العربية المتحدة في بطولة العالم للترايثلون في مالقة بإسبانيا في أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين فقط من إنهاء سباق الرجل الحديدي الكامل في برشلونة.
وقال "لقد شعرت بسعادة غامرة عندما حملت علم الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة العلم التي سبقت السباق". وأضاف أن من أبرز الأحداث التي ميزت مسيرته كانت مشاركته في تحدي روث في يوليو الماضي، وهو سباق ثلاثي كامل المسافة في بافاريا بألمانيا.
"كانت هذه أول مشاركة لي في سباق ثلاثي كامل المسافة، وأنهيته في 11 ساعة و20 دقيقة، وهو ما يعتبر توقيتًا جيدًا لشخص غير محترف وجديد في هذه الرياضة.
"لقد استمتعت بكل جزء من الرحلة. كان مسار ركوب الدراجات رائعًا، حيث مر عبر العديد من القرى. وكل بضعة كيلومترات، ستجد أكشاكًا للمساعدة تقدم المخبوزات الطازجة والمشروبات التي يقدمها السكان المحليون"، كما قال.
وبعد أن أمضى جزءاً كبيراً من العام الماضي في المشاركة في سباقات حول العالم، قال الدكتور الهاشمي إنه يخصص هذا العام لقضاء الوقت مع عائلته.